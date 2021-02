Congo-Kinshasa: COPA - Justin Kalumba annonce la publication de la liste de gagnants de la 1ère édition

Le Ministre National des Classes moyennes, Petites et Moyennes Entreprises et Artisanats, Justin Kalumba, a tenu ce mercredi 17 février 2021 au siège de ce Ministère, un point de presse annonçant la publication officielle des listes des candidats gagnants au Concours des Plans d'Affaires (COPA), une première initiative au pays qui subventionnera les Petites et Moyennes Entreprises.

Cette publication se fera, précise-t-il, ce vendredi 19 février 2021 à l'Hôtel Pullman à la Gombe. En effet, le Concours des Plans d'Affaires est un projet qui a rassemblé plus de 1000 candidatures, mais auquel uniquement près de 500 candidatures pertinents ont été retenues, répartis dans différentes villes de Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et Goma.

Dans son intervention, Justin Kalumba a signalé que la réalisation du projet COPA, notamment en sa première édition, est le fruit des efforts fournis par le Président de la République et Chef de l'Etat, en première ligne, du Premier Ministre, de l'équipe du Projet d'Appui au Développement des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (PADM PME) ainsi que du soutien considérable de la Banque Mondiale.

Il a, en outre, expliqué les difficultés rencontrées dans la concrétisation de ce projet, causée essentiellement par la paralysie institutionnelle, économique et sociale imposée par la survenue de la pandémie à Covid-19 dans le pays. "Grâce aux efforts des uns et des autres, d'abord du Président de la République, du Premier Ministre et de toute l'équipe du PADM PME, nous avons repêché ce projet. Et la loi de ratification de ce projet a été promulguée de manière exceptionnelle aussi par le Chef de l'Etat à partir de Sushi. Ce qui n'était pas évident", détaille-t-il.

A ce stade, le Ministre de tutelle a précisé que les gagnants ont été sélectionnés avec transparence, cela avec la collaboration des différents cabinets à renommée internationale. Les différents secteurs retenus sont ceux de l'Industrie, l'Agro-Transformation, ainsi que des services et produits.

L'un des objectifs poursuivi est celui de cultiver le savoir et de faciliter les jeunes entreprises ayant à partir de 2 ans d'existence d'étendre leur champ d'action.

Il également épinglé l'axe du climat des affaires qui doit servir d'assurance pour un bon fonctionnement, en vue de faciliter l'entrepreneuriat. D'après lui, il est important de faciliter ce secteur, pour permettre à quiconque d'initier son activité, et surtout que ce n'est pas tout le monde qui parvient à terminer le cycle scolaire.

Pour ce faire, les préparatifs sont déjà en marche pour la ladite cérémonie et les bénéficiaires seront présentés au public, ce vendredi 19 février 2021.