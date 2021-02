Congo-Kinshasa: Linafoot - V.Club démarre la phase retour par une courte victoire devant JSK 1-0

L'AS V.Club a fait l'essentiel en battant la Jeunesse Sportive de Kinshasa (JSK), 1-0, mercredi 17 février, au stade des Martyrs de la Pentecôte, au démarrage de la phase aller du 26ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), match comptant pour la 16ème journée.

Un match amplement disputé pour JSK qui a énergétiquement refusé de perdre comme ce fut le cas au match aller, livré un certain mercredi 14 octobre 2020, soldé par un score de 2-0 en faveur de V.Club. C'est ainsi que la première mi-temps va se solder par un score vierge 0-0.

A la reprise, loin de baisser les armes, JSK va maintenir la même pression et résistance jusqu'à la 66ème minute lorsque Obed Mayamba qui jouait son premier match avec V.Club, va intelligemment trouver la faille pour battre le défenseur et le gardien de JSK pour l'unique réalisation de la partie. Une courte victoire mais précieuse pour l'équipe de "Bana Véa" qui enregistre les trois points, et continue à coller Mazembe à la ceinture avec le même nombre de points (35 points) et le même nombre de matches joués (15 matches). Obed Mayamba a été élu l'homme du match par les organisateurs, et a reçu son prix en direct aussitôt après le match. C'est une première pour ce comité de gestion de la LINAFOOT qui ne cesse d'innover.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que V.Club a joué ce match avec plusieurs absences, notamment celle de son coach principal, Jean Florent Ibenge qui serait malade, le capitaine Djuma Shabani pour cumul des cartons, aussi Jérémie Mumbere et Éric Kabwe pour des petits soucis physiques.

Mazembe bat Lubumbashi 3-1

A Lubumbashi, le Tout-Puissant Mazembe Englebert a repris la tête du classement de la 26ème édition du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), après sa victoire devant le FC Lubumbashi Sport 3-1, mercredi, au stade TP Mazembe, en démarrage de la phase retour, match comptant pour la 16ème journée.

Le match a pourtant bien démarré pour les Kamikazes qui ont ouvert le score par Wandenga Nguba (17ème), sur coup-franc qui a pris Sylvain Gbohouo à contre-pied. Un très bon match pour Lubumbashi Sport qui ignorait jusque-là, ce qui l'attendait par la suite. Et bien Christian Koffi Kouame (32ème) va égaliser sur pénalty consécutif à une faute de John Mwanza dans la surface de vérité. C'est le score à la mi-temps.

A la reprise, Mazembe décidera de passer à la vitesse supérieure avec ce but d'Adam Bossu Nzali (53ème), qui reviendra encore un peu plus tard (86ème) sur un bon travail de Rainford Kalaba pour le deuxième but, signant ainsi son doublé. Pour rappel, au match aller entre les deux équipes livré le 26 novembre 2020, Mazembe s'était imposé par un score fleuve de 6-0, en raison de trois buts par mi-temps, avec au passage un doublé de Thomas Ulimwengu. Christian Koffi Kouame avait marqué son but toujours à la 32ème minute.

Par cette victoire à l'entame du dernier virage, Mazembe totalise 35 points en 15 matchs joués et reprend la première place au classement, perdu le 15 janvier dernier, après la victoire de Sanga Balende sur Lupopo 2-0. Lubumbashi Sport végète à la 15ème place avec ses 7 points en 16 matches.

Trois matches restants toujours en souffrance

La phase retour a donc démarré alors que la phase aller n'est pas encore finie. Trois matches restants pourtant très importants pour la consécration du champion de la mi- saison, sont toujours en souffrance.

Démarrer la phase retour sans terminer avec la phase aller, c'est une très mauvaise manière de procéder de la part de l'organisateur qui n'a plus permis à l'opinion de conclure qui de Sanga Balende, de TP Mazembe et de l'AS V.Club a été sacré champion de la mi- saison.

En une bonne organisation et de manière logique, les dirigeants de la Linafoot devaient d'abord programmer les trois matches restants, à savoir : Sanga Balende - Mazembe, Maniema Union - V.Club et DCMP - JSK, marquer officiellement la fin de la manche aller, et ensuite poursuivre avec la phase retour.

Si le match Dcmp - JSK était sans impact, ce n'était pas le cas avec les matches Sanga Balende - Mazembe et Maniema Union - V.Club qui étaient très attendus par les amoureux du championnat congolais, préoccupés de noter que c'est telle équipe qui a été champion de la mi- saison.