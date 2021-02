Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - Laurent Batumona conduit une délégation des FPAU chez Mboso N'Kodia

Le nouveau Président du Bureau de l'Assemblée Nationale, l'Honorable Mboso N'Kodia Pwanga, a reçu en audience une délégation des Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS (FPAU), conduite par l'Honorable Laurent Batumona.

L'objectif principal de cette visite était de le féliciter pour son élection au poste de Président du Bureau de la Chambre basse du Parlement. Le Doyen des Députés a accueilli spontanément et avec une joie immense ce geste de reconnaissance, qui intervient un peu tardivement à cause des agendas des uns et des autres.

La situation sociale de la population était au centre de leurs échanges. Les FPAU ont souligné la nécessité de relever le niveau de la sécurité et la consolidation de la paix en RDC, tout en indiquant que les fruits de cette initiative doivent commencer à se faire sentir le plus tôt que possible. D'autres questions d'intérêt public se sont invités aux échanges qui, plus généralement, étaient portés sur les responsabilités qui reviennent à l'Honorable Mboso à la tête de cette importante institution du pays notamment, sur la direction de débats en plénière, la prise en compte des besoins de première nécessité de la population, l'amélioration du bien-être du Congolais.

Concrètement, il a été question, entre autres, de l'accès à l'éducation, l'accessibilité à l'électricité et à l'eau potable, la lutte contre les antivaleurs, le chômage et l'amélioration des routes d'intérêt national, de desserte agricole, l'amélioration des voies fluviales ainsi que la situation salariale des fonctionnaires. En ce qui concerne les routes, selon la délégation, celles-ci rendront possible une meilleure intégration et une jonction entre l'intérieur du pays et les grands centres de consommation.

Le Président de l'Assemblée Nationale leur a réaffirmé son soutien et son engagement à faire aboutir les ambitions du Président de la République et Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mboso N'Kodia Pwanga a salué d'avance le soutien que compte lui apporter les FPAU déjà manifeste au sein de la communauté par leur soutien aux actions du Président de la République. Il a, en outre, suggéré aux membres de la délégation d'exhorter les militants de leurs partis à promouvoir et faire respecter les principes de la démocratie pour pouvoir avancer et réussir ensemble comme un seul peuple.

Le Président de l'Assemblée Nationale a expliqué aux FPAU les enjeux de l'heure notamment, la mise sur pieds d'un nouveau gouvernement. La Délégation de FPAU a conclu sa visite en promettant à Mboso N'Kodia Pwanga son soutien indéfectible et inconditionnel et a promis de l'accompagner tout au long de son mandat pour la reconstruction du Pays.