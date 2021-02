Congo-Kinshasa: Le Comité de Conjoncture a constaté la stabilité du cadre macro-économique

Le Premier Ministre sortant, Ilunga Ilunkamba, a présidé ce mercredi 17 février 2021 à la Primature, la traditionnelle réunion du Comité de Conjoncture Economique en présence des ministres membres du CCE, des experts de la FEC et de l'ANEP.

La note de conjoncture économique de ce jour porte sur la semaine du 8 au 12 février, essentiellement marquée par la tenue de la séance de travail du Comité Multisectoriel de Riposte contre la COVID-19, le 12 février dernier. De cette réunion avait découlée la décision sur la réouverture des écoles et universités sur toute l'étendue du territoire national pour le 22 février prochain, dans le strict respect de l'observance des mesures barrières et du couvre-feu.

Par ailleurs, au cours de la semaine du 8 au 12 février, le Gouvernement a lancé des études de faisabilité du méga projet de construction de 10.000 km de chemin de fer, évalué à 25 milliards de dollars américains. Ces études vont durer entre 6 et 12 mois avant la réalisation du projet.

L'évolution des principaux indicateurs économiques renseigne une décélération du rythme de formation des prix intérieurs au cours de la deuxième semaine du mois de février ; le taux d'inflation national hebdomadaire s'est situé à 0,082% contre 0,090 % la semaine précédente. Cette inflation est consécutive notamment, à la hausse des prix de certains produits alimentaires et pharmaceutiques.

Le CCE a constaté également la stabilité relative à l'indicatif et une légère dépréciation de 0,45% au parallèle du franc congolais face au dollar américain au 12 février par rapport au 5 du mois en cours. Pour 1 dollar américain, le taux de change s'est fixé à 1980,77 franc congolais à l'indicatif et 2024,50 franc congolais au parallèle après respectivement 1980,35 franc congolais et 2021,33 une semaine plutôt.

il a été noté, en outre, une baisse de 16,4% du stock des produits pétroliers détenus par la Sep Congo pour couvrir la partie Ouest du pays, au mois de janvier 2021 par rapport au mois de décembre 2020, et une hausse de 42,8% de stock des produits alimentaires importés au mois de janvier 2021, comparativement au mois de décembre 2020.

Au mois de janvier 2021, les résultats de l'enquête du baromètre de conjoncture indiquent une consolidation de l'optimisme affiché par les chefs d'entreprises concernant l'évolution de la conjoncture économique à court terme.

La note minière pour sa part, renseigne que le prix du cuivre, du Cobalt et du zinc, de l'étain, du manganèse et de l'or ont augmenté, tandis que celui de l'argent a baissé. Ont pris part à cette réunion hebdomadaire les ministres membres du Comité de Conjoncture Économique, les experts de la FEC et de l'ANEP.