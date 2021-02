Cote d'Ivoire: Arsenal - Mikel Arteta confirme la progression de Nicolas Pépé

Transparent pour ses débuts à Arsenal, Nicolas Pépé performe enfin sous les couleurs du club londonien. Depuis quelques semaines, l'international ivoirien pèse sur les résultats de son équipe.

Apparemment, Pépé s'est adapté à sa nouvelle équipe et à son nouveau championnat. Puisque l'Eléphant ne déçoit plus dans le jeu et se met à la disposition de son équipe avec l'enchainement de très bons matchs. Un progrès que constate Mikel Arteta.

« J'ai vu beaucoup de choses, dans sa mentalité, dans sa façon d'aborder chaque séance d'entraînement, dans sa compréhension du jeu aussi... Il a eu l'opportunité au cours des deux derniers mois ce que chaque joueur cherchait probablement à avoir, mais je pense que dans l'ensemble, il y a beaucoup de progrès avec Nico », a-t-il révélé.

« Le fait que nous ayons l'Europa League a donné l'opportunité à presque tout le monde dans l'équipe d'être en forme et disponible, de concourir pour leur place. Il a eu de très bons matchs et a également marqué des buts importants... Je pense que cela l'a aidé pour sa forme en Premier League et la forme récente qu'il a montrée », a conclu l'entraineur des Gunners.

En championnat, Nicolas Pépé est à 4 buts en 16 matchs cette saisons.