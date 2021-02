Afrique du Nord: L'Egypte et le Pakistan s'accordent sur une feuille de route pour redynamiser leur coopération

Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry et son homologue pakistanais, Shah Mehmood Qureshi se sont accordés sur une feuille de route pour redynamiser les relations de coopération entre l'Egypte et le Pakistan.

Lors d'une conférence de presse conjointe mercredi avec M. Choukry, M. Qureshi s'est honoré de son entretien avec le président Abdel Fattah Al-Sissi qui a traduit une forte volonté politique de réactiver les relations bilatérales, affectées ces derniers temps pour de nombreuses causes.

Les entretiens ayant uni le président Al-Sissi et le premier ministre pakistanais ainsi que les rounds de concertations politiques sont toutes des démarches sur la voie de la reprise du rythme des relations bilatérales, a indiqué M. Qureshi.

M. Choukry a affirmé avoir tenu avec son homologue pakistanais une séance de concertations, à laquelle se sont jointes les délégations des deux pays, pour discuter des moyens de rétablir la coopération, de tenir des réunions à tous les niveaux et d'organiser des visites croisées au sommet.

Le chef de la diplomatie pakistanaise a affirmé que les deux pays avaient désormais une feuille de route comportant les démarches à prendre à l'avenir pour renforcer leurs relations.

Les relations politiques entre les deux bords sont excellentes et les deux pays ont coopéré dans de nombreuses organisations internationales et régionales, dont le G77 et l'ONU.

M. Qureshi a remercié l'Egypte et le président Al-Sissi pour leur soutien à la candidature du Pakistan au Conseil de sécurité, qui constitue un soutien à tous les pays en développement, notamment sur fond des conséquences de l'épidémie du coronavirus.

M. Qureshi a affirmé la convergence de vues des deux pays en ce qui concerne la coopération dans les domaines de l'économie, de la défense, de l'enseignement et dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et le coronavirus.

Le ministre pakistanais a invité M. Choukry à se rendre au Pakistan et appelé les hommes d'affaires égyptiens à investir dans les nouveaux projets de son pays et à profiter des facilités et des exonérations fiscales accordées par son gouvernement.