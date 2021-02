Afrique: La direction politique accorde un intérêt au développement agricole

La direction politique et le gouvernement égyptien, accordent un intérêt au développement du secteur de l'agriculture, vu son importance pour l'économie nationale, a déclaré jeudi le ministre de l'Agriculture Sayed El-Qusseir, lors des réunions de la 44e session du Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole (FIDA).

L'Egypte, a lancé nombre d'initiatives dont le projet national de viande de veau, le centre de collecte laitiers et le projet de développement rural, intégré dans l'initiative présidentielle " Une vie décente", qui devra améliorer la vie de plus de 55 millions d'habitants dans la campagne et réaliser un développement global dans tous les domaines, améliorer le niveau de vie quotidienne, créer des emplois dans 4500 villages de 20 gouvernorats au long de trois ans, et contribuer de la sorte à un véritable essor du taux de développement, a affirmé le ministre.

Et de préciser que le secteur de l'agriculture a fait preuve de flexibilité et de résistance aux chocs, considérant le FIDA, un partenaire du succès réalisé par le ministère et du développement agricole.

Le FIDA, contribue au financement de nombre de projets y compris le développement des capacités de commercialisation des agriculteurs, une des composantes du projet d'augmentation des revenus ruraux par l'amélioration des marchés (PRIME), choisi par le fonds comme une des histoires de succès.

M.Al-Qusseir conduit la délégation égyptienne, en qualité de gouverneur d'Egypte aupres du FIDA.