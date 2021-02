Ile Maurice: Cour d'investigation - «J'ai tout entretenu correctement avant l'arrivée des salvors»

MV Wakashio: retour sur le pire désastre écologique du pays

Il assure avoir tout fait comme le veut la procédure après un échouement. Le capitaine Sunil Kumar Nandeshwar a expliqué, pendant son audition hier, mercredi 17 février, qu'il a tout entretenu correctement sur le MV Wakashio avant l'arrivée de SMIT Salvage, le 31 juillet.

«We were within the limits» a-t-il dit, répondant ainsi à une question de l'assesseur Jean Mario Geneviève, Marine Engineer. Une réunion a eu lieu entre lui et le Salvage Master par la suite «Dans l'après-midi, ils ont décidé de remplir la cale n°8 d'eau». Cette cale avait une capacité de 23 000 m3. L'opération a eu lieu dans la soirée jusqu'au jour où il a quitté le vraquier.

Le capitaine a confirmé plusieurs points lors de son audition. Tout d'abord au 31 juillet, aucune fissure ne s'est formée. Ce n'est que par la suite que le gouvernail a été endommagé en raison d'un martèlement. La poupe était toujours à flot vers l'avant et la partie du milieu reposait sur le fond. Le deck plating a commencé à se déformer le 2 août. Dans la salle des machines, il y avait une infiltration d'eau à cause d'un tuyau. Le2 août, le niveau d'eau est devenu incontrôlable et a commencé à monter au-dessus de la plaque du plancher. Les générateurs ont été stoppés le 4 août dans la soirée. Il n'y avait pas d'électricité à bord. Aussi que le niveau d'eau montait du côté de la poupe. Finalement que l'huile s'est déversée le 6 août du reservoir no.1, d'une capacité de 1183 m3 qui se trouve à tribord.

Cependant, il avait déjà quitté le vraquier la veille, soit le matin du 5 août. Le capitaine explique que ce n'est quand les salvors ont rempli la cale no.8 d'eau que le vraquier a fait un mouvement vers l'avant. A une autre question de l'assesseur, il a affirmé que la poupe était bien assise sur les récifs et que l'opérateur lui a demandé s'il peut essayer de renflouer le vraquier. Chose qu'il a refusé de faire car cette manœuvre nécessitait l'aide de remorqueurs. Johnny Lam Kai Leung, Marine Surveyor a cherché des précisions.

«Après l'arrivée des salvors , ils ont rempli la cale no.8 et des fissures se sont formées? Peut-on dire que quand on remplissant la cale n°8, qu'il y avait moins de force de flottabilité sous le vraquier et plus de forces sur le navire de sorte qu'il se brise?, lui demande l'assesseur. «The ship was peacefully sitting on the bed. Le vent et la houle ont commencé à faire bouger le vraquier légèrement. Tout le poids du bateau descendait ce qui a provoqué les fissures», a répondu le capitaine.

Jean Mario Geneviève a aussi voulu savoir si l'aide de deux remorqueurs, l'un d'eux de 80 tonnes auraient pu l'aider à tirer le navire des récifs. «80 tonnes auraient été un peu utile. Il aurait pu aider à stabiliser le vraquier». Sunil Kumar Nandeshwar devra revenir lundi pour compléter son audition. Le même jour, le président Abdurafeek Hamuth et ses deux assesseurs entendront le témoignage de Seatronics et d'Alain Donat, Director of Shipping.