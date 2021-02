Cote d'Ivoire: Tourisme et Loisirs - Ivoire Golf Club épouse l'ambition de « Sublime Côte d'Ivoire »

Initié depuis janvier 2021, le concept « IGC By Night » du complexe étatique, en fait un rendez-vous immanquable du week-end et intègre la stratégie de relance d'Abidjan comme un hub du divertissement en Afrique.

Ce samedi 20 février, à partir de 19h, l'esplanade et la piscine de l'Ivoire Golf Club (IGC), seront transformées en un night-club à ciel ouvert, comme c'est le cas depuis le début de l'année 2021, tous les samedis. Pour son acte 5, c'est l'iconoclaste DJ Alex Funk qui a fait les beaux jours des soirées abidjanaises et bouakoises des années 90 au milieu des années 2000, qui sera aux platines du concept baptisé « IGC By Night Hosted By Alex Funk ».

Une occasion pour les noceurs invétérés de ces années glorieuses de revisiter les différents répertoires d'ici et d'ailleurs, en mode rétro (funk, soul, zouk, zaïko, salsa, makossa, etc.) ainsi que les 30 glorieuses de la variété ivoirienne.

En outre, pour les fans du live, l'orchestre Ezéchiel Band sera en attraction. Une sorte de prolongement du week-end de la Saint Valentin, en somme. Le tout dans un décor féérique qui a forgé la réputation du complexe avec sa piscine olympique, le tout ponctuée de jeux de lumières nec plus ultra.

Par ailleurs, le Directeur de l'Ivoire Golf Club depuis octobre 2020, Noël Kouakou, qui a fait ses humanités au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, en dirigeant les banquets pendant de nombreuses années, a mis en place une ergonomie du site qui permet un respect de mesures de distanciant physique et une batterie de mesures-barrières.

Des exigences que le Directeur s'impose, d'autant plus qu'IGC faisant partie de la Société des palaces de Cocody (SPDC), société de gestion du patrimoine hôtelier étatique ivoirien, afin de contribuer à la relance du tourisme ivoirien post-Covid et dans le droit fil de la stratégie nationale de développement touristique du pays, « Sublime Côte d'Ivoire ». Dont, entre autres objectifs visés par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, est de faire d'Abidjan, l'un des hubs principaux du divertissement en Afrique à l'échéance 2025.

Ivoire Golf Club, espace de réceptions et de loisir unique à Abidjan, est situé à Cocody Riviera golf, proche du carrefour M'pouto. Il comprend, un restaurant et snack, une piscine déclinée en modes adulte et enfant, avec comme son nom l'indique, un golf de 18 et 9 trous, et de nombreuses autres activités: squash, tennis de table, salle de fitness, gymnastique et musculation, salle de séminaire, lieu de réception pour mariage, anniversaire ou lancement promotionnel.

Info Dircom Mintour & Loisirs