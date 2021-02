Congo-Kinshasa: HCR - Liz Ahua appelle à la mobilisation urgente des fonds pour les réfugiés au nord de la RDC

Le financement du travail pour l'aide humanitaire est déjà dramatiquement faible, alors que le nombre des réfugiés et leurs besoins continuent de croître.

Au cours d'un point de presse de la Monusco le 18 février, la représentante régionale du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) en RDC, Liz Ahua, a lancé un cri d'alarme pour une mobilisation urgente des fonds devant permettre aux organisations humanitaires de fournir une aide vitale aux réfugiés centrafricains au nord du pays et à leur hôte. Elle a fait part des défis énormes auxquels son agence fait face sur le terrain pour la prise en charge des réfugiés au nord et sud Ubangi ainsi que dans le Haut-Uélé.

Les organisations humanitaires se trouvent dans la difficulté d'accéder aux réfugiés situés dans une quarantaine de localités à accès difficile où ils utilisent généralement l'eau de la rivière pour boire et se laver. Aussi, les villageois qui les ont accueillis ont des moyens et des ressources très limités et cela pose des problèmes. « Nous avons identifié les ponts qui doivent être remis en état afin que les articles d'urgence et de secours de base puissent être transportés vers les réfugiés qui en ont besoin », a noté Liz Ahua.

Selon la représentante régionale du HCR, les besoins des réfugiés sont urgents et s'expriment en termes d'eau, d'abris, d'accès aux services de santé, d'installations sanitaires et de protection. Cependant, a-t-elle ajouté, la réponse à apporter sur le terrain doit également prendre en compte les besoins des Congolais et le soutien à leur capacité d'accueillir les réfugiés. « Nous avons un besoin urgent de ressources ou d'autres partenaires pour venir réhabiliter ces ponts », a dit Liz Ahua.

Pour le HCR, un autre défi important à relever est la relocalisation des réfugiés vers des sites ou villages éloignés de la frontière pour leur sécurité. A cet effet, deux sites ont déjà été mis à la disposition de l'agence. « Nous nous réjouissons de l'octroi des terrains par le biais des populations locales, entériné déjà par les autorités au niveau central », a expliqué la représentante régionale du HCR.

En raison des violences et de l'insécurité survenues dans le contexte des élections présidentielle et législatives du 27 décembre en RCA, des milliers de personnes ont été forcées à fuir vers des pays voisins, au Cameroun, au Tchad, au Congo et en RDC. Selon les statistiques communiquées par les autorités locales, environ 92000 personnes, essentiellement des femmes et des enfants, sont arrivées dans les provinces du Bas-Uele, du nord et sud Ubangi.

Avant cette nouvelle vague d'arrivées de réfugiés centrafricains, la RDC accueillait déjà près d'un demi-million de réfugiés venant principalement du Burundi, de la République centrafricaine, du Rwanda et du Sud Soudan. Parallèlement, 934000 réfugiés congolais sont accueillis dans des pays africains, surtout les pays limitrophes, notamment l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, la République du Congo, la Zambie, etc.