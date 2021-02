Afrique: Conférence en ligne - La stratégie africaine de sécurité des données numériques / La dette africaine

La série de webinars par les experts stratégiques à destination des Etats et des institutions du continent africain continue.

Après deux éditions depuis le début d'année, la plateforme Afrik@Cybersecurité poursuit, par l'outil de conférence en ligne, la réalisation du projet « CyberAfrikTour2021 », en partenariat avec le Centre Marocain d'Etudes Stratégiques.

La nouvelle édition s'est tenue le lundi 15 février dernier, autour de Chrysostome Nkoumbi-Samba, président de la plateforme Afrik@Cybersecurite, initiateur du concept. Les experts ont entamé la troisième étape avec, au programme, les travaux sur " L'Afrique et le cyberespace en des questionnements : Quelle place et Quel rôle pour l'Afrique dans le cyberespace ? / Pourquoi protéger les intérêts vitaux de l'Afrique dans le cyberespace .../ Comment protéger les intérêts vitaux de l'Afrique dans le cyberespace ... / et, Qui pour protéger les intérêts vitaux de l'Afrique dans le cyberespace ?

En ligne de mire de ce rendez-vous, une réflexion sur : «La dette africaine face à la menace cyber / La dette est un instrument qui doit permettre de construire une nouvelle société, et pas de justifier l'austérité et les pertes de souveraineté. »

Cette réflexion, en guise de rappel, remonte au 2 décembre 2019, lors de la Conférence de Dakar, au Sénégal, sur le thème "Développement durable, Dette soutenable : trouver le juste équilibre".

Cette conférence qui s'était tenue dans un climat entre inquiétudes pour les uns, et colère froide mais réelle pour les autres, avait permis de dégager ce que le président Macky Sall avait qualifié de consensus de Dakar autour de sept points essentiels où désormais les pays africains et les institutions internationales avaient décidé d'être plus à l'écoute les uns des autres.

De ce fait, deux panels distincts, mais complémentaires, ont été programmés sur les thèmes : Quelles femmes africaines dans le cyberespace / Le numérique comme levier pour préserver l'identité africaine. Parmi les conférenciers présents, en dehors de l'invité surprise, citons Séraphine Ekoa, Jayouchi Rym, Pascaline Odoubourou, Kriss Brochec, Reine Toungui, Noelle Van der Waag-cowling, Mamadou Mbaye, Sami Said, Emmanuel Dupuy, Youssef Mazouz, Abdul-Hakeem Ajijola et Frank-William Nzetoum.

Yves Ickonga, Conseiller du président de la République Denis Sassou N'Guesso, chef du département des Télécommunications et du Numérique a participé à cette édition en ligne.

Prochain replay du webinar / uniquement sur inscription :

https://app.livestorm.co/p/27