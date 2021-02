Algérie: Le pays est "ciblé" dans son unité nationale

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a affirmé ,jeudi à Alger, que l'Algérie était "ciblée dans son unité nationale", plaidant pour que le Hirak béni, dont le 2e anniversaire sera le 22 février, "soit une plus value" dans la vie politique.

"L'Algérie est ciblé dans son unité nationale, des parties veulent la voir plongée dans la fitna pour que soient détournés le peuple et l'Etat des véritables objectifs et aspirations", a déclaré M. Chenine à la presse en marge d'une exposition de photos et de livres organisée au siège de l'Assemblée dans le cadre de la célébration de Journée nationale du chahid.

Elle (l'Algérie) "est également ciblée en raison de ses valeurs et principes, notamment la défense des peuples aspirant à leur autodétermination", a-t-il souligné, ajoutant que "nous sommes, aujourd'hui, appelés à asseoir un véritable projet national, prôné par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à partir des bases fondamentales, en tête desquelles les libertés et leur préservation, tel que confirmé dans la Constitution de novembre 2020".

Il a plaidé, en outre, pour l'édification de l'Algérie sur la base d'un "projet national qui préserve au peuple algérien sa dignité et lui garantit une vie décente et la liberté dans son pays".

Relevant la célébration, dans quelques jours, du 2e anniversaire du Hirak béni, "constitutionnalisé et décrété Journée nationale", M. Chenine a déclaré "nous voulons qu'il soit une plus value dans notre vie politique et non un motif de Fitna et de division entre les Algériens".

Mettant en garde contre "les plans élaborés en dehors de l'Algérie", il a salué le nationalisme de la jeunesse algérienne, "véritable bouclier face à tous les complots ourdis contre notre pays".

A une question sur les cyber attaques, M. Chenine a affirmé que l'Algérie avait des forces relevant du ministère de la Défense nationale (MDN) et des services de sécurité qui "veillent sur sa sécurité ainsi que des experts et des cadres capables de garantir sa défense, et qu'ils le font loin de toute médiatisation".

Par ailleurs, M. Chenine s'est félicité du "saut qualitatif" réalisé par l'Algérie dans le domaine des libertés et de dialogue politique, initié par le Président Tebboune avec les différentes forces politiques. "Un dialogue qui n'exclut personne à moins qu'on veuille l'être", a-t-il dit.

S'agissant de la Journée du Chahid, le président de l'APN a estimé que cette date rappelle à tout un chacun la responsabilité du serment fait aux chouhada, mettant en avant la commémoration, durant ce mois également, du 61e anniversaire des explosions nucléaires, qui rappelle au peuple algérien "le véritable génocide et le crime contre l'humanité commis par un colonisateur impitoyable, et qui resteront à jamais indélébiles".