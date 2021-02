Zambie: Le gouvernement de la Zambie compte renforcer la protection du parc national de Kafue

communiqué de presse

Lusaka, Zambia — Le gouvernement de la Zambie et l'organisation African Parks ont signé un protocole d'entente qui prévoit la mise en œuvre d'un Plan de soutien prioritaire consacré à la protection du parc national de Kafue. Signé le jeudi 4 février, le Plan de soutien prioritaire augmentera le soutien technique et financier apporté à Kafue par le biais d'une aide de 3 millions de dollars versée sur une période de 12 mois.

Selon le ministre du Tourisme et des Arts, l'honorable Ronald K. Chitotela, le protocole d'entente aidera la Zambie à libérer le potentiel du parc national de Kafue, qui constitue non seulement la principale destination touristique du pays, mais aussi un sanctuaire faunique de renommée internationale.

« Il est essentiel d'investir dans la protection de notre faune et d'améliorer l'infrastructure touristique. Après avoir travaillé ensemble pendant 18 ans, nous sommes convaincus qu'African Parks pourra nous aider à actualiser le potentiel du parc de contribuer à l'économie du pays et au bien-être de notre population », a déclaré le ministre.

Dans le cadre du Plan de soutien prioritaire, le ministère des Parcs nationaux et de la Faune (DNPW) et African Parks œuvreront ensemble pour mettre sur pied des activités dans des domaines prioritaires clés au cours des 12 mois à venir. Les négociations entre les parties se poursuivront en parallèle pour parvenir à une entente à long terme. Parmi les principaux objectifs du plan figurent l'amélioration des infrastructures essentielles, l'apport d'un soutien aux efforts du DNPW en matière d'application des lois, ainsi que la réalisation d'études de conservation préliminaires.

Le PDG d'African Parks, Peter Fearnhead, a affirmé : « Le parc national de Kafue est l'une des aires protégées les plus connues d'Afrique et compte parmi les dix plus grandes zones bénéficiant de ce statut sur le continent africain. Nous avons hâte d'aider le gouvernement zambien à préserver cette ressource extrêmement précieuse et à optimiser les avantages sociaux, économiques et écologiques qu'elle procurera à long terme ».

Le parc national de Kafue se situe dans la plus grande zone de conservation transfrontière au monde, le Kavango-Zambèze (KAZA TFCA), qui chevauche les frontières de cinq pays pour former un écosystème transfrontalier de la taille de la France. Le Plan de soutien prioritaire de Kafue sera financé par une subvention de 16,9 millions d'euros accordée par la Dutch Postcode Lottery au Fonds Mondial pour la Nature, à African Parks et à la Peace Parks Foundation en vue d'aider les États partenaires du KAZA à sécuriser la zone de conservation transfrontalière à l'aide d'initiatives intégrées.

Kafue est la plus grande réserve naturelle de Zambie, abritant 22 400 km2 de savane intacte ainsi qu'un réseau de canaux d'eau dominés par la rivière Kafue. Le parc représente l'une des dernières étendues de l'écorégion emblématique du Zambèze et présente une occasion unique de conserver d'importantes populations animalières endémiques de la savane, qui comptent notamment des éléphants, de grands prédateurs et 21 espèces d'antilopes (la plus diverse population d'antilopes du continent).