Algérie: Livraison en 2021 de la ligne ferroviaire Touggourt-Hassi Messaoud

Alger — Le projet de réalisation de la ligne ferroviaire Touggourt-Hassi Messaoud (Ouargla) a enregistré un taux d'avancement de 70%, et la réception est prévue durant 2021, a annoncé, jeudi à Alger, le ministre des Transports par intérim, Farouk Chiali.

Lors d'une plénière au Conseil de la nation consacrée aux questions orales, le ministre a précisé que ce projet qui s'étend sur une longueur de 154 km et dont la réalisation a été confiée à un groupe d'entreprises nationales, a connu un "retard" depuis son lancement le 8 janvier 2013, en raison de plusieurs obstacles.

Entre autres obstacles, le ministre a cité la déviation de la ligne ferroviaire pour éviter les oléoducs de Sonatrach et des lignes à haute tension, ainsi que des gazoducs, des câbles de fibres optiques, des canalisations d'assainissement, outre l'opposition des populations proches du lieu du passage de cette ligne.

A une question sur le raccordement des villes de Ghardaïa, Laghouat, Hassi Messaoud et Ouargla à la ligne ferroviaire, M. Chiali a indiqué que cela nécessite la réalisation d'un projet de ligne Ouargla-Hassi Messaoud sur 85 km, Ouargla-Ghardaïa (170 km) et Laghouat-Ghardaïa (170 km).

En réponse à une autre question relative à la non ouverture du port sec public d'Annaba, le ministre par intérim des transports a déclaré qu'une société de logistique multimodale relevant de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), a été créée et entrée en activité en juillet 2012, employant 300 travailleurs et exploite 3 sites au niveau de Skikda et un quatrième site à Annaba.

Selon le ministre, le site qui reçoit les conteneurs au niveau du port d'Annaba attend toujours que les restrictions légales soient levées afin de pouvoir l'exploiter au maximum dans le domaine de la logistique.

Plusieurs investissements évalués à 1 milliard de dinars doivent être réalisés, à savoir la mise en place d'un système de protection à distance, la fourniture d'un pont-bascule pour peser de conteneurs, d'un scanner, d'un système de lutte contre les incendies, et la construction d'une clôture sur mesure, en plus des travaux de réaménagement fonctionnel relatifs au schéma d'entrée et de sortie des camions et au schéma de gestion des conteneurs.