Congo-Kinshasa: Kongo central - Pas de circulation de gros camions entre vingt-deux heures et cinq heures

Matadi, la ville portuaire, vient de durcir les mesures de circulation des véhicules de gros tonnage à partir du lundi prochain. Par la même occasion, elle a délocalisé plusieurs parkings pour assurer une meilleure fluidité de la route nationale numéro 1. Par sa configuration, le Kongo Central est une province de transit pour 80 % du commerce extérieur via l'océan Atlantique de la RDC.

Loin de passer pour un fait anodin, surtout après plusieurs essais similaires infructueux par le passé, les mesures de l'autorité urbaine visent à sécuriser la circulation dans la Ville de Matadi. Elles s'inscrivent dans un cadre plus large du travail de fond réalisé par le gouvernement provincial sur les solutions durables aux embouteillages monstres à Matadi dans la ville de pierre. Toutefois, même si elles étaient très attendues, elles ne seront pas sans conséquence sur le transport des biens et des marchandises dans un territoire stratégique pour le pays. En effet, cette petite province de 53 920 km dispose de la seule façade maritime du pays, longue de 35 km. Elle abrite ainsi les principaux ports du pays. En tant que plaque tournante du transport de marchandises, la ville reçoit régulièrement un nombre impressionnant de camions à fort tonnage. Ceux-ci font désormais partie du paysage de la province.

Selon l'arrêté urbain signé par le maire de la ville de Matadi, Pathy Nzuzi wa Makengedi, les véhicules de gros tonnage, dont les remorques et semi-remorques transportant des conteneurs vides ou pleins ne sont autorisés à circuler qu'entre 22 heures et 5 heures du matin. Par ailleurs, aucun véhicule remorque quittant le garage ou le port ne peut stationner sur la route nationale numéro 1 allant jusqu'à Palabala. La mesure frappe également les transporteurs des denrées alimentaires provenant de l'arrière-pays, qui ne pourront plus stationner pour déchargement après 5 heures sur la voie publique. Aucun chargement des marchandises aux magasins et dépôts n'est autorisé avant 17 heures au niveau de la ville basse. Quant aux parkings, certains d'entre eux vont faire l'objet de délocalisation. Il y a, par exemple, les parkings de Kimpese et Mbanza-Ngungu qui sont délocalisés vers les allées de l'ancien « Mpozo », tandis que celui de Lufu et des motos se retrouvent désormais à l'entrée, en face de Mikondo.

Pour l'autorité urbaine, l'attente de déchargement doit se faire au garage, et tout déchargement des « bilokos » ou objets de seconde main dans la voie publique est soumis à une autorisation spéciale de la mairie. Il faut savoir que la vente des bilokos constitue une activité phare en raison de la pauvreté et du chômage. Beaucoup d'observateurs prédisent quelques difficultés à faire appliquer une mesure aussi impopulaire. Dans la foulée, l'on invite aussi les propriétaires des véhicules en stationnement sur le long des artères de la Ville de Matadi à dégager leurs engins dans dix jours. La police de circulation routière ainsi que les membres du conseil urbain de sécurité sont chargés de l'exécution de cet arrêté qui entre en vigueur à partir du 22 février. Les seules exceptions à l'interdiction de circulation à ces heures sont les véhicules d'utilité publique.