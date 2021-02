Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Pas de but entre Lupopo et Bazano

Pour ses débuts sur le banc de la Jeunesse sportive Groupe Bazano, l'entraîneur André-Raoul Mutufuila a pu, le jeudi 18 février 2021 au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi, arracher le point du match nul de zéro but partout, face au FC Saint-Eloi Lupopo conduit par le coach Bertin Maku Kisamba, en match comptant pour la 16e journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Arrivé la veille du match à Lubumbashi après son départ du Racing Club de Kinshasa (RCK), Raoul Mutufuila a la mission de maintenir le club en Ligue 1.

Et pour cette rencontre, il a aligné une équipe qui devrait contenir les assauts des Cheminots du Katanga. Le gardien de but Samba Gabo a été titularisé dans les perches, et dans le champ, Junior Mukenge, Banze Twite, Viku Ndongala, Mpata Kajinda, Ilenda Mbenza, Butoto Kamana, Likangu Mbala, Mutwale Nyongani, Djassa Bongola et Mwango Mola. Bazano lance donc sa manche retour du championnat national par une note assez positive et totalise 7 points, demeurant toujours dans la zone de relégation.

Du côté de Lupopo, le coach Bertin Maku a fait confiance au gardien de but international Matampi Vumi Ley, et dans l'entrejeu, Louison Sefu, Franck Ndomba, Jeancy Lita Demani, Nathan Idumba Fasika, Mokonzi Gbazeke, Masini Dimbwa, Ebengo Ciel, Kasongo Héritier, Arsène Pongo et Joël Musingu. A la faveur de ce match nul, Lupopo atteint la barre de 30 points en 16 matchs disputés.