Cote d'Ivoire: Life style & Beauty festival - Le 1er salon africain de la mode, de la beauté et du bien-être ouvert en mai

La première édition du Salon de la mode, de la beauté et du bien-être en Afrique dénommé « Life style & Beauty festival » prévue les 21, 22 et 23 mai 2021, à Sofitel Abidjan hôtel ivoire, a été lancée le mercredi 17 février, à Cocody autour du thème : « Culture africaine et style de vie ». C'est une initiative de Voodoo Group et Life Tv.

« Ce salon vise à valoriser les créations locales, promouvoir de nouveaux talents, former les amateurs et professionnels du métier (coiffure, esthétique, mode, nutrition ou cosmétique) », explique Fabrice Sawegnon, président-directeur général de Voodoo Group et Life Tv, promoteur de ce salon.

Selon lui, ce salon est également une opportunité d'affaires. En plus des stands d'exposition, il y aura des ateliers, des tables rondes, des conférences et des ateliers de formation animés par des speakers et conférenciers reconnus. Plus de 20 000 visiteurs et 200 exposants sont attendus sur un site de 8000 m2 d'exposition.

A cette occasion, le site de l'événement sera subdivisé en trois zones. La première zone sera l'auditorium avec une superficie de 1600 m2 consacrée aux métiers de l'esthétique, la cosmétique et la coiffure ; la deuxième consacrée aux foyers 1 et 2 sur une superficie de 500 m2 avec deux (2) salles d'ateliers pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes, réservées à la nutrition et à la mode, et la troisième zone qui est l'esplanade du palais de congrès avec une superficie de 1500 m2, avec des installations à ciel ouvert, accueillera les défilés avec des activités comme les arts et parures, l'aspect foire du salon.

Le secteur de la mode et de la beauté connaît une croissance exponentielle ces dernières années en Afrique subsaharienne. Le marché africain de la beauté et de soins personnels était estimé à 7,5 milliards d'euros en 2008 et il oscille actuellement entre 8 et 10% par an, contre un taux de croissance du marché mondial d'environ 4%. Cela se traduit par l'implémentation de grandes marques dans les pays africains et l'essor de nombreux stylistes, coiffeurs, accessoiristes...

La Côte d'Ivoire est représentée par de véritables reines de la beauté devenues incontournables. À savoir, Emma Lohoues (2,4 millions de lifeuses), Coco Emilia (1,9 million), Nathalie Koah (1,6 million), Suy Fatem (400.000), promues à juste titre ambassadrices de ce salon.