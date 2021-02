Cote d'Ivoire: Taekwondo - Plus rien ne sera comme avant

Désormais, la Fédération internationale assistera à l'élection des présidents des associations membres. Elle enverra des émissaires à toutes les Assemblées générales électives des fédérations.

Cette décision entre dans le cadre du nouveau processus de reconnaissance par la faîtière des nouveaux dirigeants de la discipline à travers la planète. Elle l'a signifié par courrier à toutes les associations. Donc ne soyons pas surpris que la World taekwondo fédération envoie des représentants à Abidjan pour superviser l'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) qui aura lieu au mois d'octobre 2021.

Le renouvellement des instances qui devait se faire plus tôt, a été reporté par une décision de l'assemblée générale souveraine qui a quasiment supplié Me Bamba Cheick Daniel afin qu'il continue de tenir la maison. Du moins, jusqu'à la fin des Jeux olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021.

Pour les clubs et Ligues du pays, le président Bamba Cheick Daniel est le seul gage pour une campagne olympique fructueuse. Ils veulent bénéficier de son expertise et de son entregent pour permettre à la Côte d'Ivoire de bien se préparer et de faire bonne figure à ce grand rendez-vous planétaire.

C'est un secret de polichinelle. Le président Bamba Cheick Daniel n'est pas candidat à sa succession. Après trois mandats jugés largement satisfaisants, le Préfet hors grade, ancien ministre de l'Administration du Territoire, aujourd'hui directeur général de l'Agence foncière rurale (Afor), dit avoir accompli la mission pour laquelle il avait sollicité le suffrage de la communauté, en 2009.

En dépit des sollicitations pour un nouveau bail à la tête de la Fitkd, Bamba Cheick, ulcéré par lames vilains coups de ses anciens compagnons, est resté ferme sur sa décision. Le Palais du taekwondo qui supplante l'ex-bidonville (Washington) entre Cocody et Adjamé est un témoignage éloquent de son passage. Son départ laissera sûrement un vide mais, cette décision place la communauté de taekwondo-in devant ses responsabilités.

Pour défendre le statut mondial de leur fédération, ils ont de Corser les conditions d'éligibilité pour le président de l'instance. Les Taekwondo in ivoiriens ne veulent plus n'importe qui à la tête de leur sport. Désormais, pour être candidat à la présidence de la Fitkd, il faut être de bonne moralité.

« Le nouveau président de la fédération ivoirienne de taekwondo ne doit pas avoir été sanctionné, jamais été condamné par les tribunaux, n'avoir jamais vilipendé l'institution fédérale ou porté atteinte à l'autorité fédérale, n'avoir jamais posé d'acte de nature à porter atteinte à l'intégrité de la fédération, n'avoir jamais été révoqué ou radié pour faute grave ou lourde... », indique le secrétaire général, Me Anzoumana Siaka.

Des amendements intervenus souhaités par la communauté et adoptés à une majorité écrasante en assemblée générale. C'est que les derniers déroulements de l'actualité ont montré que le « do », qui est « la voie, le chemin, la route », la base de la morale et du respect de la hiérarchie et d'autrui, chère aux arts martiaux, a foutu le camp.

Ces amendements visent donc à corriger cet état de fait, tout en responsabilisant davantage les pratiquants. Ceux-ci sont invités à contribuer à la vie de la fédération, à travers quelques augmentations sur les tarifs des passages de grades allant de 1000F à 5000 F Cfa.