Cote d'Ivoire: Exécution du budget-programme - La direction générale du budget et des finances s'auto-évalue

Le séminaire bilan 2020 et perspectives 2021 de la Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF), s'est ouvert, le jeudi 18 février 2021 dans un hôtel de la capitale politique, autour du thème :" Bilan du premier exercice budgétaire en mode budget- programme et perspectives".

Depuis le 1er janvier 2020, la Côte d'Ivoire a basculé en mode budget-programme ( la deuxième génération des réformes des finances publiques initiée par l'Uemoa ) avec l'exécution de son premier budget sous ce nouveau format.

" Malgré l'impact de la grave crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la Covid-19, la Direction Générale du Budget et des Finances a pu relever ce défi sous l'impulsion et le leadership du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État" , a relevé Traoré Seydou , directeur général de la Dgbf.

Au cours de ce séminaire, il s'agit de faire le bilan de l'ensemble des activités de l'année 2020 et de définir les grandes orientations pour l'exercice 2021, au regard des défis liés à la mise en œuvre du Budget- programme.

Il s'agit concrètement pour la Dgbf dans cet exercice d'auto-évaluation et définition de perspectives, de rechercher la performance dans la conduite de ses activités en vue de participer pleinement à la réalisation des objectifs du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et, partant, du gouvernement.

Les travaux s'articuleront autour de communications portant sur le bilan des activités 2020 et les perspectives 2021 de la Dgbf ainsi que quatre (4) thématiques spécifiques : la mise en œuvre du budget-programme 2020: acquis , difficultés et solutions envisagées ; les enjeux de l'évaluation de la performance et processus d'élaboration des rapports annuels de performance ; la stratégie de mise en œuvre de la comptabilité des matières et la présentation de la stratégie globale de certification de la Dgbf.

Au nom du ministre Moussa Sanogo, Keho Yaya , directeur de cabinet adjoint au ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, a félicité l'équipe de la Dgbf pour les efforts consentis, contribuant ainsi à l'amélioration et à la modernisation budgétaire de la Côte d'Ivoire.