Ile Maurice: Enquête judiciaire sur la mort de Kistnen - Sawmynaden, Appanna et Bonomally convoqués lundi en cour de Moka

La magistrate Divya Mungroo-Jugurnath a autorisé la convocation de l'ancien ministre du Commerce et celle de Vinay Appanna et Deepak Bonomally, deux hommes d'affaires, dont les noms ont été cités avec insistance depuis le début de l'enquête judiciaire le 4 décembre. Jonathan Ramasamy, le numéro Un de la STC, apparemment proche du trio, n'a, lui, pas été appelé pour le moment.

Contrats de la STC à Bo digital, pas à AV Techno World Le nom de Vinay Appanna a été cité le 10 décembre par Koomadha Sawmynaden lors de l'enquête judiciaire. Selon ce dernier, Kistnen lui aurait fait part de contrats alloués par la STC à une société appartenant, entre autres, à Vinay Appan- na. Or, ce dernier avait, dans une mise en demeure, affirmé n'avoir obtenu aucun contrat de la STC. Il s'est avéré par la suite qu'un contrat pour la désinfection de la STC a été alloué à Neeteeselec pour environ Rs 121 000. Et un autre pour la fourniture de matériels médicaux pour plus de Rs 308 millions à Bo Digital de Deepak Bonomally. Mais pas aux sociétés de Vinay Appanna, Techno World ou AV Techno World.

Le 2 février, au tour du constable Norbert Manoovaloo de la MCIT, qui mène une enquête en parallèle, de citer le nom de Deepak Bonomally. Le policier n'a pas non plus parlé de contrats alloués à quelque compagnie de Vinay Appanna. Cependant, le 7 février, Norbert Manoovaloo confirme que Deepak Bonomally et Vinay Appanna intéressent la police et qu'ils allaient être interrogés incessamment. Mais on ne sait pas s'ils l'ont été.

Contrats a AV Techno World de MT et CNT, mais pas de la STC Le 10 février, Ashvind Poonyth confirme: AV Techno World a bien décroché des contrats pas de la STC, mais de Mauritius Telecom pour un montant non révélé et de la Compagnie Nationale de Transport pour au moins Rs 30 millions. Ces contrats sont relatifs à des annonces de mesures sanitaires anti-Covid-19.

Deux beaux-frères

Ashvind Poonyth a aussi confirmé que Vinay Appanna est le beau-frère de Jonathan Ramasamy. Le premier serait à son tour le beau-frère de Deepak Bonomally. Cependant, l'adresse d'au moins une des compagnies ayant décroché le contrat pour la fourniture de matériel Covid-19 serait la même que celle du bureau de Vinay Appanna.

Descendu à La Louise ?

Le 15 janvier dernier, Pooveden Subbaroyan, le partenaire d'affaires du défunt Kistnen, vient dire en cour de Moka que ce dernier avait rendez-vous avec Vinay Appanna le 16 octobre 2020. Et que Soopramanien Kistnen allait aussi recevoir une importante somme d'argent ce jour-là. Il faut savoir également que Soopramanien Kistnen a été vu prenant l'autobus à Rose-Hill pour la dernière fois le 16 octobre vers 15 heures. Les caméras de Safe City ont pu suivre le parcours du bus jusqu'à La Louise mais faute d'images, on ne sait pas si l'exagent du MSM est descendu à cet endroit ou non. Les avocats de Simla Kistnen et de Koomadha Sawmynaden pensent que Soopramanien serait bien descendu à La Louise.

De son côté, Nishay Boodooa, neveu de Kaya Kistnen, a affirmé en cour que son défunt oncle lui avait parlé d'une importante somme d'argent qu'il allait recevoir mais sans en préciser l'origine. C'est, entre autres, pour toutes ces raisons que Vinay Appanna et Deepak Bonomally seront convoqués pour lundi.

Frustrations, menaces et délations

Concernant Yogida Sawmynaden, son ombre plane sur l'enquête judiciaire dès le début quand la veuve Simla Kistnen a affirmé qu'elle soupçonnait l'ex-ministre du Commerce d'être responsable de la mort de son époux. Elle racontera comment son mari s'est emporté contre Yogida Sawmynaden quand il a appris que ce dernier n'aurait non seulement pas accordé cet emploi à Simla comme promis mais l'aurait enregistrée comme tel sans lui remettre un seul sou. Simla Kistnen, Nishay Boodooa et Koumadha Sawmynaden, entre autres, ont aussi parlé de la frustration de Kistnen au sujet de divers contrats qu'on lui aurait promis mais alloués à d'autres.

Kaya avait alors commencé à lancer des menaces de tout dévoiler et aurait fait des confidences à certaines personnes, y compris un ancien ministre du MSM, et Bruneau Laurette, à qui il a remis le fameux carnet de campagne. Ces bruits, selon les proches de Kaya, seraient parvenus aux oreilles de l'ex-ministre...

Raouf Khodabaccus réclame la démission du député Sawmynaden

«Mo fer so lapey bé mo gagn drwa met li déor.» Il n'est pas passé inaperçu à la dernière comparution en cour de Port-Louis de l'ex-ministre Yogida Sawmynaden dans l'affaire d'emploi fictif de Simla Kistnen. Raouf Khodabaccus, qui s'est présenté avec une pancarte demandant la démission de l'ex-ministre comme député, en a rajouté une couche, hier, face à la presse, au Centre social Marie Reine de la Paix. Yogida Sawmynaden, dit-il, touche un salaire de député de Rs 150 000, payé par les contribuables dont il fait partie. Il se dit ainsi «patron» du député qu'il peut donc congédier, ajoutant qu'il ne souhaite plus payer un «criminel». Ce Portlouisien explique qu'il a été la victime d'une erreur judiciaire en 1996, qui lui a valu neuf mois de prison alors qu'il était innocent. Raouf Khodabaccus se dit prêt à aller au front et qu'il a rejoint la bataille pour faire partir le gouvernement.