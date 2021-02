Ile Maurice: Contrat à la STC - Vinay Appana et Jonathan Ramasamy convoqués à l'ICAC

Ils sont concernés par les contrats accordés pendant le confinement. Le directeur général de la State Trade Company ltd, Jonathan Ramasamy et Vinay Appana de la société AV Technoworld co ltd notamment sont attendus au siège de la Commission anti-corruption (ICAC) ce vendredi matin.

Pendant le confinement, AV Technoworld co ltd avait eu des contrats du ministère de la Santé et celui du Commerce pour des appareils sanitaires. De son côté, Bo Digital Co Ltd de Deepak Bonomally, avait décroché cinq contrats d'un montant de Rs 309 millions. Cette société a un lien directe et indirecte avec Mavericks Advertising (Century Advertising), AV Technoworld col td et AV Digital World. Vinay Appana est sois le directeur ou un actionnaire de ces trois compagnies.

Elles ont également un lien avec BCA Consulting dont les actionnaires sont Selvie Appana et Reena Appana Ramasamy. Cette dernière qui est l'épouse de Jonathan Ramsamy est une actionnaire de MY Kwik Fix créée le 23 février 2016 dont les deux seuls actionnaires sont Jonathandrarao Ramasamy et son épouse Reena Appanna Ramasamy.