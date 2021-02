Cote d'Ivoire: Deuil - Laurette Yacé inhumée ce vendredi

La levée du corps du député du département de Jacqueville, Yacé Laurette Andrée De Mel, a eu lieu hier à la salle Houphouët-Boigny d'Ivosep à Treichville, en présence de Henri Konan Bédié, le président du Pdci-Rda, le parti de la défunte. Plusieurs pionniers et membres influents du parti, ainsi que les amis et connaissances de l'illustre disparue ont entouré sa famille de leur affection.

Tout comme l'Association des épouses des ambassadeurs de Côte d'Ivoire (Aeaci) dont elle était la présidente et qui, par la voix de Zeinab Béchio, l'épouse de feu Jean-Jacques Béchio, lui a rendu hommage. « Tu étais l'avenir de l'Aeaci, et elle vient de perdre cet avenir. Tu étais des nôtres et nous venons de perdre cette part de nous-mêmes ».

Fille de l'ancien président de l'Assemblée nationale, feu Philippe Grégoire Yacé, la défunte était, selon elle, une femme d'honneur, qui voulait toujours tenir haut le flambeau de l'Association. Elle estimait que par les fonctions qu'ont occupées leurs époux, et riches des valeurs et expériences acquises et des relations qu'elles ont tissées dans les différents pays hôtes, il était de leur devoir de rendre à la Côte d'Ivoire ce qu'elle leur avait offert.

Ainsi, avec Laurette Yacé De Mel à sa tête depuis 2007, l'Association a mené plusieurs actions de bienfaisance. Notamment, la prise en charge de plusieurs nouveau-nés, abandonnés à Abidjan et à l'intérieur du pays. Elle a fait des dons de lits, de tables et chaises au village Sos d'Aboisso.

Elle a également apporté une assistance au centre Don Orione de Bonoua. « Des visites régulières ont été rendues aux pouponnières d'Adiaké, d'Adjamé, de Dabou, de Touba et au centre de santé d'Odienné, des enfants de la rue recueillis, pris en charge et placés dans des centres de formation ». La dernière grande action de l'Association a été la construction de l'orphelinat d'Assoumankro à Bouaké.

Les cousins et cousines de Laurette lui ont également rendu hommage. Pour eux, elle était douceur, bonté du cœur, générosité, partage et don de soi. Sa richesse, selon Yvette Cah, ce n'est ni l'or, ni l'argent, mais l'amour qu'elle avait pour sa famille. D'où sa préoccupation à veiller sur son unité.

Le frère Jean-François Niamké, supérieur des prieurs de la communauté saint -Dominique, que Laurette fréquentait, a témoigné que cette dernière a vécu dans la foi en Christ, ancrée dans sa parole. « Elle était une femme discrète et effacée, qui a souvent posé des actes, sans jamais vouloir que personne le sache », a-t-il souligné.

Au nom de la famille, Dr Marie Ange Aka Adjo a remercié le Président de la République Alassane Ouattara, qui s'est fait représenter et particulièrement le Président Henri Konan Bédié pour sa présence à cette cérémonie d'adieu. Présence qui traduit, selon elle, la proximité et l'affection qu'il a toujours témoignée à Laurette. Elle a également traduit sa reconnaissance au président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumahoro, représenté par le député de Treichville, Aminata Toungara, pour la confiance qu'il avait en la défunte, qui était vice-présidente de l'Assemblée nationale. Adama Bictogo a représenté le Rhdp. Elle a exprimé également ses remerciements aux députés, aux ministres et autres personnalités présentes.

Un dernier hommage a été rendu à la défunte au siège du Pdci-Rda après la levée du corps. Elle était vice-présidente du groupe parlementaire Pdci-Rda à l'Assemblée nationale, déléguée départementale de Jacqueville sous-préfecture du Pdci-Rda ; et membre du bureau politique du parti.

L'inhumation aura lieu, vendredi, au caveau familial à Jacqueville, après la messe de requiem qui se fera dans la stricte intimité familiale.