Cote d'Ivoire: Compétitivité des entreprises - Euphrasie Yao et la Chaire UNESCO créent un label

Désormais, les entreprises qui intègrent l'approche genre en leur sein seront labellisées. Une manière de leur donner une certification dans le domaine et faire d'elles des structures qui respectent cette norme, comme le souhaite le gouvernement, au niveau national.

Le 18 février, la Titulaire de la Chaire Unesco « Eau femme et pouvoir de décision », Euphrasie Kouassi Yao, a procédé à la présentation de ce label, à la Chambre de commerce et d'industrie, au Plateau, en présence de ses partenaires. « Genre et compétitive des entreprises » en abrégé (Gece), tel est le slogan.

Ce label matérialisé par un logo qui sera affiché dans les entreprises qui pratiquent le genre, sera, aux dires de l'ancienne ministre, une image de marque de plus pour elles. Il constituera une solution pour accroître leur rentabilité, de renforcer leur productivité, la compétitivité, leur notoriété en se basant sur le capital humain qualifié et compétent.

Pour Euphrasie Yao, il ne faut pas voir en la promotion du genre « la promotion de la femme » mais plutôt à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes au sein d'une entreprise. Une façon de mettre ces catégories de personnes dans les conditions adéquates afin de leur permettre de soutenir les objectifs économiques, organisationnels et sociaux de leurs entreprises.

« Le genre est donc une approche, une stratégie de développement qui consiste à identifier, réduire et corriger les inégalités sociales, éducatives, politiques, etc., entre les hommes et les femmes pour un développement équitable », précise-t-elle. Avant d'ajouter qu'en lien avec la compétitivité des entreprises, le label Gece fera référence à un ensemble d'outils, de méthodologies, d'actions et d'activités pratiques en vue de renforcer l'image de marque interne et externe, ainsi que la marque employeur des entreprises.

« Gece va créer un environnement pour disposer les femmes à affirmer davantage leurs potentiels, à travailler mieux en équipe, à améliorer leurs rendements, à apprendre à mieux se connaître pour augmenter significativement la productivité interne de l'entreprise, car il n'est de richesse que d'hommes», rappelle-t-elle.

Saluant cette initiative, Fama Touré, président de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, s'est félicité de l'association de son institution à la labellisation du genre. Une initiative qui est inscrite, selon lui, dans son plan de mandature 2016-2022. Ce, en créant un service dédié à l'entrepreneuriat féminin et aux questions liées au genre.

Fama Touré a aussi fait cas, entre autres, de la sensibilisation et de la formation des agents opérationnels intervenant directement sur les projets et programmes sur la prise en compte du genre dans le développement des services d'appui à la formation.

Rappelant l'objectif de la création du label Gece, Olga Kouassi, directrice du Bureau norme audit (Bna), a indiqué qu'il concourt à garantir une réelle productivité des entreprises. Aussi, a-t-elle encouragé les entreprises ivoiriennes à la mettre en application.