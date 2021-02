Cote d'Ivoire: Année académique 2021 - Le Campc a effectué sa rentrée solennelle

Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (Campc) a effectué le jeudi 18 février, à Cocody, sa rentrée solennelle au titre de l'année académique 2021, couplée d'une conférence inaugurale autour du thème : « Compétitivité des organisations en période de crise : comment se réinventer et créer de la valeur ».

Le chef de cabinet, Brou Yao Gervais, représentant le Secrétaire d'Etat, chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Dr Brice Kouassi, a remercié le directeur général du Campc et son équipe pour l'avoir associé à cette cérémonie qui marque le début effectif de la rentrée de cette institution africaine. « L'Afrique a besoin de renforcer en son sein, l'intégration, qu'elle soit sous-régionale ou régionale afin de mieux adresser les questions de développement et de sécurité auxquelles elle est confrontée », dit-il.

Pour lui, le Campc est un puissant outil de cette intégration et d'immersion au service des Etats africains, des entreprises et des organisations. Aussi a-t-il souligné que son ministère s'engage à accompagner le Campc dans l'accomplissement de ses missions.

Le directeur général du Campc, Pr Joseph Khaudjhis, s'est réjoui du soutien permanent et multiforme que la Côte d'Ivoire, pays-siège, apporte à son institution. « Fruit de la coopération régionale et facteur de rapprochement entre les Etats, le Campc a pour mission d'assurer le renforcement des capacités des cadres africains en cours d'emploi dans une optique d'échange, de partage de meilleures pratiques et d'intégration régionale africaine », a-t-il rappelé.

A l'en croire, son institution participe effectivement à l'émergence d'hommes nouveaux soucieux d'appliquer les méthodes et outils du management à leur travail quotidien et à la conduite des affaires de la nation pour un développement durable. « Créé en 1975, le Campc regroupe six pays que sont : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger et le Togo. En 45 années d'existence, cette institution sous-régionale a formé plus de 30 000 cadres et professionnels africains », dit-il, soulignant que cette rentrée universitaire est placée sous le sceau de l'engagement et de la connaissance.

Intervenant sur le thème, le conférencier Stanislas Zézé a indiqué que la pandémie à Coronavirus a éprouvé la résilience des économies africaines qui dépendent de l'extérieur. Elle a eu des conséquences sanitaires mais elle a permis aux dirigeants de s'adapter à la situation à travers le télétravail. Selon lui, la Côte d'Ivoire a pu absorber le choc du fait de la diversité de son économie.

C'est pourquoi il a invité les gouvernements africains à créer un cadre macro-économique pour permettre aux entreprises de faire face à cette pandémie.