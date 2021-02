Cote d'Ivoire: Sécurisation/Vagondo Diomandé - "Nous ne ferons aucun cadeau aux individus qui tenteront de semer l'insécurité"

La Côte d'Ivoire a un niveau de sécurité parmi les plus performants au monde. Les efforts déployés par le gouvernement ivoirien, depuis 2012, pour sécuriser le territoire national ont produit un résultat probant. L'indice de sécurité du pays a été ramené à 1,2 sur une échelle de 10.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, s'en est félicité le jeudi 18 février 2021, lors de la cérémonie de lancement de l'opération "Épervier 6". Il a indiqué que l'organisation d'opérations de police d'envergure, comme "Épervier 6", témoigne d'un engagement fort du Président de la République et du gouvernement pour la sécurité des Ivoiriens. Pour cette édition, ce sont plus de 2000 agents des forces de l'ordre qui seront déployés sur le territoire national.

« Chaque centimètre carré des 322 462 Km2 de la Côte d'Ivoire sera sécurisé et défendu par nos femmes et nos hommes qui se sont engagés sous le drapeau pour la sécurité des Ivoiriens. Nous ne ferons aucun cadeau aux individus mal inspirés qui tenteront de semer l'insécurité », a lancé d'emblée le ministre en charge de la Sécurité.

Vagondo Diomandé a marqué sa détermination et celle de ses collaborateurs à protéger les populations contre toutes les menaces de sécurité intérieure. Il a tenu à faire savoir que la police et la gendarmerie mettront tout en œuvre pour mettre hors d'état de nuire les bandits qui veulent troubler la quiétude des concitoyens.

L'autorité sécuritaire a également appelé les Ivoiriens à être sans crainte. « La sécurité publique est au cœur des préoccupations du Chef de l'État et de son gouvernement. Les capacités opérationnelles de la police et de la gendarmerie ont été renforcées par l'acquisition de nouveaux équipements modernes, et surtout adaptés aux nouvelles formes de criminalité », a rassuré le général de corps d'armée.

Le directeur général de la police nationale, l'administrateur général de police, Youssouf Kouyaté, a rappelé que les différentes opérations "Épervier" menées sur l'ensemble du territoire national ont permis de baisser considérablement le niveau de criminalité à Abidjan et à l'intérieur du pays. « Ces opérations visent à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, lutter contre le trafic illicite des drogues, combattre le terrorisme, lutter contre le phénomène des enfants en conflits avec la loi, rechercher et démanteler les gangs armés et autres bandits de grand acabit », a-t-il indiqué.

Youssouf Kouyaté est revenu sur l'opération « Vacances sécurisées 5 », menée en collaboration avec les autres forces de défense durant les vacances scolaires écoulées. « Ces opérations ont permis de détruire 436 fumoirs et de conduire 758 personnes devant les juridictions pénales. Elles ont également permis de réaliser d'importantes saisies de drogues et de stupéfiants. 17 armes à feu, 728 armes blanches et 1346 munitions ont également été saisis. 15 gares anarchiques ont été, par ailleurs, démantelées et 2294 motos ont été interceptées au cours des contrôles », a-t-il énuméré.

Le directeur général de la police a exhorté ses équipes à consolider et à améliorer ces résultats. Il les a encouragés à travailler avec professionnalisme, à faire preuve de courtoisie et de rigueur, puis de veiller à renforcer la confiance entre la police et la population.