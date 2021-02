Ile Maurice: St Hubert - Probable fin de la grève ce soir

Va-t-on vers un dénouement positif par rapport au problème de transport dans la région de St Hubert ? En tout cas, plusieurs éléments pointent dans ce sens.

A l'issue d'une rencontre entre le ministre du transport, Alan Ganoo et les trois représentants du groupe du comité de soutien des grévistes, nommément Ajay Gunness, Ashok Subron et Veda Balamoody, plusieurs points ont été abordés. Et ce n'est qu'une fois que ces points seront mis noir sur blanc et signés par les principaux concernés que les grévistes abandonneront leur mouvement de grève. Mais pour le moment, la grève est maintenue, maintient Nitin Jeeha.

Il faut dire que l'équipe des grévistes s'est renforcée avec la venue de Robinson Mamedy. Ce dernier rejoint ainsi Nitin Jeeha qui entame son septième jour de grève aujourd'hui et Rajiv Doolub qui, lui, est à son sixième jour. Il faut savoir qu'en début de journée, hier, Nitin Jeeha a été pris d'un malaise et a eu recours à un médecin. Mais cela ne l'a pas empêché de rejoindre ses compagnons de fortune dans leur quête d'un service de transport adéquat pour la région.

En tout cas, cette grève commence à prendre des tournures nationales. Car les habitants de Camp Carol ont décidé de manifester aujourd'hui sur le terrain de volley-ball de la région. Ces derniers décrivent également le problème grandissant de système de transport auquel ils font face depuis de nombreuses années. Pour Kaviraj Doomun, conseiller de district et leader du parti Muvment l'Avenir de Camp Carol, attendre jusqu'à la fin du mois de mars, n'est pas une solution. «Nous voulons que le ministre nous offre une solution comme à St Hubert.» Il s'explique. «A la fin du mois de mars, on devrait avoir des bus de la CNT (Compagnie nationale de transport) et privé (individuel) pour opérer sur les routes. Mais, dès la semaine prochaine, les enfants entament leurs examens de fin d'année et ils redoutent d'arriver à l'heure. On demande au ministère du transport d'activer cette démarche au plus vite.»

Pour lui, le ministère veut mettre la pression sur les habitants et voyageurs des transports en commun de la région afin que ces derniers n'entament pas un mouvement de grève comme leur confrère de St Hubert. «C'est la raison pour laquelle nous allons mobiliser les habitants de Camp Carol, ce vendredi à nous rejoindre pour manifester sur le terrain de volley.»