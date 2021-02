Ile Maurice: Incitation à la haine raciale - Me Assad Peeroo dénonce Shibchurn

«Je fais appel à la police de garantir ma sécurité et protection.» Me Assad Peeroo n'est pas passé par quatre chemins pour solliciter le Commissaire de Police, Khemraj Servanging, par le biais d'une correspondance ce vendredi 19 février.

Représentant l'un des suspects dans le cadre de l'assassinat de Manan Fakhoo, l'homme de loi raconte avoir pris connaissance de la circulation d'une vidéo sur les réseaux sociaux durant la semaine, dans laquelle Vishal Shibchurn aurait qualifié les suspects, parmi son client, de terroristes tout en accusant les avocats d'être de mèche avec eux.

«A la suite de la comparution de mon client Muntasir Gokhool, en Cour de district de Rose-Hill mardi le 16 février, j'ai appris que le même Shibchurn était présent et aurait eu une altercation» explique Me Assad Peeroo dans la lettre. D'ajouter «or, le lendemain dans une vidéo, il a associé les suspects au terrorisme et a fait des insinuations très graves et diffamatoires à mon égard ».

Le membre du barreau va plus loin pour dire que de tels propos tenus par l'ex-pompier sont intimidants et qui inciteraient à la haine raciale. «De par le code déontologie et le principe Cab-Rank, je peux représenter un suspect, indépendamment de sa religion» poursuit-il qui est d'avis qu'il est libre d'exercer sa profession en toute indépendance. D'où sa demande d'avoir le soutien du Bar Council et celui de la police, pour remédier à la situation ou empêcher tout dérapage à la paix sociale.