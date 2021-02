Madagascar: Risque d'affrontement - Herilaza Imbiki appelle au dialogue

La situation politique évolue dans le rouge. La poussée de tension entre l'opposition et le régime inquiète plus d'un. Pour Herilaza Imbiki, vice-président du Sénat, il est nécessaire que les protagonistes se mettent autour d'une table.

« Promouvoir le dialogue au profit de la majorité des malgaches ». C'est le credo du vice-président du Sénat, Herilaza Imbiki, face à la situation politique actuelle qui est délétère. L'opposition, qui fonce tête baissée pour tenir une manifestation au centre-ville ce samedi, risque de faire face à l'intransigeance du régime. Beaucoup redoutent que cette ténacité des deux camps crée une situation préoccupante pour le pays. Le vice-président du Sénat, du moins, est convaincu que « ni la violence ni l'affrontement ne seront, en aucun cas, la solution aux problèmes actuels ». « Il faut se mettre autour d'une table pour résoudre le problème »,, suggère-t-il. Puisqu'il n'est pas temps non plus, selon ce parlementaire, d'enfoncer le pays dans une autre crise, cette fois-ci politique.

Dialogue. Pourtant, l'allure de la confrontation entre le régime et l'opposition fait de plus en plus craindre une situation explosive. Et « l'unité nationale est actuellement menacée », a prévenu le vice-président du Sénat. La situation politique la fragilise, argumente-t-il. Et il faut que les protagonistes sachent que la « fracture sociale est mise en jeu ». Et « seul le dialogue sera la seule issue » selon Herilaza Imbiki. Car une « nouvelle crise politique creuse davantage l'écart entre une minorité de très riches et les plus pauvres qui sont actuellement majoritaires » , a soutenu le vice-président du Sénat. À ce titre, une « autre crise ne peut qu'entraîner le pays dans l'extrême pauvreté », martèle-t-il.

Écoute . Le pays a besoin de réponses économiques et sociales pour atténuer la tension déjà palpable au niveau social. Et dans un tel contexte, « la divergence des points de vue est nécessaire », a soutenu le vice-président du Sénat, de telle sorte qu'elle est de plus que normale dans une démocratie car « cette diversité enrichit le débat d'idées », poursuit-il. Toutefois, selon toujours Herilaza Imbiki, il faut éviter la confrontation qui est beaucoup plus risquée pour le pays. Mais, il faut savoir également écouter et être attentif aux conseils qui fusent des autres horizons, avance-t-il. Et de finir que « le développement est un processus qui ne se fera pas d'un seul coup de baguette magique. Le travail est de longue haleine, mais il faut penser à des mesures qui auront des impacts directs à la population ».