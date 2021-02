Egypte: Le Président accueille le nouveau chef du gouvernement libyen

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a accueilli aujourd'hui le chef du nouveau gouvernement libyen M. Abdel Hamid Dabaiba, en présence du Premier ministre le Dr. Moustafa Madbouly, et du chef des renseignements généraux.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que le Premier ministre libyen a exprimé son honneur de rencontrer M. le Président Al-Sissi, en exprimant l'appréciation et la fierté de son pays pour les efforts sincères et efficaces de l'Égypte dans diverses voies pour résoudre la crise libyenne au cours de la période précédente, résultant la convergence des points de vues entre les Libyens et la fin de l'état de division, ainsi que le soutien de l'Égypte aux Institutions libyennes dans la lutte contre le terrorisme et les groupes extrémistes.

De sa part, M. Dabaiba a également affirmé que le gouvernement et le peuple libyens espèrent le partenariat global avec l'Égypte dans le but de reproduire des exemples réussis de son expérience de développement inspirante au cours des dernières années sous la direction et la vision de M. le Président Abdel Fattah Al-Sissi, notamment en ce qui concerne le rétablissement de la sécurité et de la stabilité, ainsi que le lancement du processus de développement et de réforme.

De son côté, M. le Président a souhaité la bienvenue à M. Dabaiba dans son deuxième pays, l'Égypte, félicitant une fois de plus la nouvelle direction libyenne d'avoir obtenu la confiance des membres du Forum représentant le peuple libyen de dialogue politique, étant un début prometteur d'une nouvelle phase que toutes les institutions étatiques libyennes travaillent en harmonie et d'une manière unifiée qui élève l'intérêt national au-delà de toute considération.

De même, M. le Président a également souligné la volonté de l'Égypte de poursuivre à soutenir le peuple libyen pour achever les mécanismes de gestion de son pays, pour installer les fondements de la paix et de la stabilité afin de préserver ses capacités et activer sa volonté. Ainsi que la phase actuelle oblige la Libye à mobiliser tous les efforts et les armes de son peuple et de ses hommes fidèles afin de prioriser le mouvement et le travail dans divers domaines, à commencer par la restauration de la sécurité et par la stabilisation des piliers de l'État, puis à l'initiation de projets de service et de développement ayant un impact direct sur le peuple libyen frère.

Son Excellence a affirmé la pleine disponibilité de l'Égypte à apporter toute son expertise et son expérience au service des frères libyens, d'une manière qui contribue à mettre la Libye sur la bonne voie et les horizons de la construction, du développement et de la stabilité.

Le porte-parole a ajouté que la réunion a porté sur les efforts libyens au cours de la période prochaine pour diriger la phase de transition, ainsi que les perspectives de coopération et de coordination entre les deux pays frères pour soutenir la partie libyenne étant la responsabilité historique de cette période. Les deux parties ont convenu d'échanger des visites au niveau des fonctionnaires exécutifs pour transférer l'expertise et l'expérience à la partie libyenne, en plus de la coopération sur tous les secteurs, surtout au niveau des services et de la restauration de la sécurité, ainsi que de la coopération économique, et de la formation des cadres libyens dans divers domaines.