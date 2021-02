Egypte: Examen de la coopération commerciale égypto-pakistanaise

Le secrétaire générale de la Fédération des chambres de commerces, Alaa Ezz, a examiné jeudi avec le ministre pakistanais des affaires étrangères, Makhdoom Shah Mehmood, les moyens de développer les relations bilatérales dans les domaines économique, commercial et des investissements communs.

L'entretien a porté sur l'importance de relier les routes commerciales, notamment les deux axes du canal de Suez et du port de Gwadar au Pakistan et de là à l'ouest de la Chine en tant que plaque tournante du transport sur la route de la soie dans le cadre de l'initiative de la (ceinture et la route) adoptée par la Chine.

M. Ezz a fait état de pourparlers sérieux menés avec le Pakistan pour développer les relations commerciales, notant que les exportations égyptiennes vers le marché pakistanais en 2020 avaient atteint 113 millions d'USD dans les domaines des machines, des équipements électriques et électroniques, le fer et l'acier, les produits plastiques et chimiques organiques et le coton.

D'autre part, il a souligné que les importations égyptiennes du pakistan, qui sont d'environ 250 millions d'USD, se focalisaient sur les produits du textile, le cuir, le tapis et le riz.

Les deux responsables ont examiné l'industrialisation commune des produits textiles et ce dans le cadre de la tendance de l'État à réduire les superficies rizicoles, pour sa consommation d'énormes quantités de l'eau de l'irrigation.

Ils ont également discuté de l'emballage du riz pakistanais en Egypte pour l'exportation vers les zones de libre-échange arabe, africaine et européenne, et la coopération multilatérale dans le cadre du G8 et du COMCEC (Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale de l'Organisation de la Coopération Islamique).