Egypte: Le PM préside une réunion de suivi du projet national du développement de la campagne

Le Premier ministre, Moustafa Madbouly, a présidé, jeudi, une réunion de suivi des étapes pour déterminer les villages ciblés pour le développement dans le cadre du projet national de développement des villages de la campagne égyptienne à l'initiative présidentielle "Vie décente", en présence des ministres du Plan et du Développement économique, Hala El-Said, du Développement local, Mahmoud Chaarawy et du Logement et des Communautés urbaines, Assem El-Gazzar.

M. Madbouly a évoqué, au début de la réunion, les mesures prises, au cours de cette période, pour définir les différents villages visés pour le développement dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle "Vie décente", soulignant l'importance des données obtenues dans le suivi et l'identification précis des différents projets de services et de développement proposés pour développer ces villages.

Le Premier ministre a loué, à cet égard, le volume de données et d'informations dont dispose l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMAS), sur les différents villages au niveau de la République, qui contribueront de manière significative à l'identification des services et des projets répondant aux besoins des habitants de ces villages.

Il a également mis l'accent sur l'importance de la coordination avec les ministères du Développement local, du Logement et des Communautés urbaines, et l'Autorité du génie des Forces armées, pour garantir de bénéficier des données dont dispose la CAPMAS, notamment qu'il comprend de nombreux détails précis sur les projets mis en œuvre dans les villages.