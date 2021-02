Egypte: Choukry participe à une séance sur le Forum d'Assouan pour la paix

Le ministre des Affaires étrangères (AE) Sameh Choukry a participé à une séance organisée ce jeudi par le vice-ministre des Affaires étrangères pour les affaires africaines Hamdi Sanad Loza et le directeur général du Cairo International Center for Conflict Resolution, Peacekeeping and Peacebuilding (CCCPA) Ahmed Abdel Latif, dans le cadre des préparatifs du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable.

Le chef de la diplomatie égyptienne a affirmé le souci de l'Egypte d'organiser la 2e édition dudit Forum qui représente une plateforme traitant des résolutions africaines aux défis à relever au niveau du continent notamment dans les domaines de la paix, la sécurité et le développement durable.

La tenue du Forum à cette période cruciale, revêt une importance alors que le continent projette de lutter contre les retombées de la pandémie du coronavirus et ses défis socio-économiques, a dit M.Choukry, a rapporté le porte-parole du ministère des AE, Ahmed Hafez.

L'Egypte accorde un intérêt à la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste y compris en Afrique, étant une menace commune à la paix et la sécurité à l'échelle régionale et internationale, et la traite au niveau bilatérale et multilatérale à travers une approche globale sur tous les aspects du terrorisme et de l'extrémisme, a renchéri M.Choukry.