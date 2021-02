Egypte: Le gouvernement attache une grande importance au dossier de la sécurité alimentaire

Le Premier Ministre, Moustafa Madbouly, a affirmé jeudi que le gouvernement prêtait une grande importance au dossier de la sécurité alimentaire et à l'autosuffisance en produits stratégiques, et ce au vu des répercussions de la pandémie du coronavirus.

Lors de sa présidence d'une réunion sur la vision unifiée de la sécurité alimentaire, le suivi du plan de développement et de modernisation du système d'irrigation, le premier ministre a dit que l'Etat travaillait à la mise en place de stations d'épuration, de réseaux d'irrigation, de projets d'imperméabilisation de canaux et de conduites d'adduction d'eau pour préserver les ressources en eau et les utiliser de manière optimale.

"La réalisation de la sécurité alimentaire fait désormais partie de la sécurité nationale de l'État", a-t-il précisé.

Le ministre de l'Agriculture a, pour sa part, affirmé que la sécurité alimentaire constituait l'un des défis les plus importants auxquels se heurtent les pays développés et en développement, notant que les axes de la sécurité alimentaire reposaient sur la fourniture des aliments à travers la production locale, le stock stratégique, la sécurisation des sources d'importation, et la durabilité des ressources disponibles.

La sécurité alimentaire, a-t-il dit, exige la hausse des investissements destinés aux activités agricoles et l'extension de l'agriculture via l'ajout de nouvelles variétés d'espèces végétaux, l'adoption des pratiques agricoles modernes et le développement de l'agriculture en serres, en plus du renforcement des activités de production animale, avicole et halieutique.