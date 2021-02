Madagascar: Soirée - Jah Roots au Sanfil pub

Incontestablement, la ville d'Eau fait partie des berceaux musicaux de la Grande île.

Parmi les plateformes artistiques à Antsirabe, Sanfil pub fait partie des plus actifs. Ce soir, c'est Jah Roots qui montera sur scène. Jah Roots verse dans le reggae depuis plus de quinze ans. C'est un promoteur du reggae qui implique la paix, l'amour, la valeur humaine ou encore les droits de l'homme. Avec des textes engagés, l'artiste s'inspire de la vie quotidienne et de la société.

Juste après, le 21 février, ce sera le tour de Manan'art. Entre le reggae et le bagasy, en passant par le rock et le jazz, le RnB ou encore le soul, les mélomanes jonglent entre tous les genres et tous les styles. Les autres disciplines artistiques ont également leur place chez Sanfil pub. Art plastique, art de la scène, spectacle de magie... Par ailleurs, ce week-end, le magicien Dex Manakasy organisera un concours de carto-magie, outre les rendez-vous fixes des habitués dans les lieux pour les jeux de société comme le scrabble et le monopoly en famille. Entre le bar et le club de jazz, le Sanfil pub, situé à Ampihaviana, s'avère être un passage obligé pour les artistes de passage ou en résidence.