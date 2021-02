Afrique: Le continent n'est ni pauvre ni un continent noir, éloignez nous de tout ça

L' Afrique, riche en toutes sortes de ressources minières qui aiguisent les appétits gloutons et les convoitises des occidentaux ,ne peut en aucun cas , être considérée comme un continent pauvre.

Il est vrai que ses filles et ses fils , entretiennent et nourrissent une certaine pauvreté en esprit et en mentalité ,parce que complexés devant les populations des autres continents.

Et le grand paradoxe est au sommet des pays d'Afrique où les dirigeants se font fièrement appeler eux mêmes pays pauvres très très endettés et cela plaît aux petits fils Gaullistes. Ces derniers viennent y chercher quoi Si l'Afrique est réellement pauvre ?

UN PRÉTENDU PAUVRE CONTINENT COMME ÇA VA VOUS DONNER QUOI CHERS BLANCS HYPOCRITES ET PILLEURS DE NOS RESSOURCES ? Tant que nous ne prendrons jamais conscience que nous ne sommes pas pauvres, nous continuerons par nous asseoir sur de mines d'or sans le savoir. Alors que ceux qui nous appellent malicieusement pauvres, continuent par exploiter nos ressources pour s'enrichir et nous appauvrir. QUE TOUS LES AFRICAINS COMMENCENT PAR DÉCLARER QUE L'AFRIQUE N'EST PAS PAUVRE MAIS PLUTÔT RICHE ET PAR LA SUITE AGISSONS EN FONCTION DE CETTE PROFESSION DE FOI.

La nouvelle ère des africains conscients s'est déjà pointée à l'horizon pour acter le décollage en esprit et en mentalité du continent aux milles soleils dont les rayons constituent aussi une grande richesse énergétique. Une Nouvelle Afrique est encore possible et c'est ce que nous voulons incarner dès maintenant . AFRICAINS CONSCIENTS ET FIERS DE NOTRE IDENTITÉ, VENONS ENSEMBLE POUR HISSER L' EMBLÈME PANAFRICAINE.

La voix des sans voix