Cote d'Ivoire: Yamoussoukro/Zone industrielle - La création d'un cadre propice de développement socio-économique au menu

Le rapport d'une étude de dynamisation a été présenté au cours d'un atelier.

Les opérateurs économiques sont confrontés à des obstacles qui ne favorisent pas leur installation et la transformation de leurs matières premières. Notamment la viabilisation des sites, le coût du m2 de terrain, l'absence d'infrastructures des technologies de l'information et de la communication (Tic) pour la téléphonie et l'Internet...

C'est pour répondre à cette problématique que le Projet pôle agro-industriel du Bélier (2paib) a commandité une étude à l'effet de la dynamisation de cette zone industrielle de Yamoussoukro.

Au cours d'un atelier qui a eu lieu le 12 février à l'hôtel le Rocher de Yamoussoukro, le rapport de cette étude de dynamisation de la zone industrielle a donc été présenté aux autorités politiques, administratives, coutumières et aux parties prenantes du projet, en vue de sa validation.

Brou Kouamé, préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro qui a présidé les travaux de l'atelier de restitution et de validation des résultats de cette étude, a rappelé aux participants l'ambition du Président Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, par le truchement de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne.

«Le développement agricole et agro-industriel constitue un axe important de la transformation structurelle de notre économie», a-t-il relevé. Le 2paib financé à plus de 81 milliards de FCfa par la Banque africaine de développement (Bad) et l'État de Côte d'Ivoire vise à créer les bases de l'industrialisation de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro, à partir du secteur agricole.

Selon Aka Valérie, coordonnatrice du 2paib, les résultats de cette étude permettront de mettre en exergue le potentiel productif et attractif de la zone, mais surtout d'identifier les contraintes à l'atteinte des objectifs industriels dans la zone, ainsi que les perspectives pour sa dynamisation.

Signalons qu' en dépit des infrastructures telles que l'autoroute et l'aéroport de dimension internationale qui sont des atouts importants favorisant l'installation des agro-industries dans cette zone industrielle de la capitale politique et administrative, le taux d'occupation se situe autour de 5,54%. Et ce, en dépit de l'intervention de l'État pour le paiement de la purge foncière aux ayants-droit et le lancement d'une étude technique d'aménagement d'une parcelle de 250 ha sur les 750 prévus.