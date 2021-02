Sénégal: Rapport 2021 de l'ANSD sur la population - 16 705 608 de Sénégalais, en 2020

Le Sénégal compte désormais 16 millions 705 mille 608 (16 705 608) habitants, soit une hausse de l'ordre de 3% comparé à l'année 2019 où la population était estimée à 16 millions 209 mille 125 personnes. L'effectif des individus de sexe féminin (8 391 358, soit 50,2%) est légèrement supérieur à celui de sexe masculin (8 314 250, soit 49,8%).

16 705 608 habitants ! C'est l'effectif de la population Sénégalaise en 2020. «La population de l'année 2020 s'élève à 16 705 608 habitants, soit une hausse de l'ordre de 3% comparé à l'année 2019. L'effectif des individus de sexe féminin (8 391 358 ; soit 50,2%) est légèrement supérieur à celui de sexe masculin (8 314 250 ; soit 49,8%)», renseigne un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) publié dans le cadre des projections annuelles démographiques du pays et dont le résumé est posté sur le site de l'agence. Donc cette population a connu une hausse de l'ordre de 3%, comparé à l'année 2019 où le pays comptait au total 16 209 125, selon le précédent rapport publié en février 2020.

Le nombre de femmes/filles (qui est de 8 millions 391 mille 358 ; soit 50,2%) est supérieur à celui des hommes/garçons (estimé à 8 millions 314 mille 250, soit 49,8%). Ce qui laisse voir que du côté genre, cette structure de la population sénégalaise n'a pas véritablement changé puisqu'en 2019 déjà, elle montrait également une légère prédominance des individus de sexe féminin (8 millions 140 mille 343 femmes ; soit 50,2%) par rapport à ceux de sexe masculin (8 millions 068 mille 782 hommes ; soit 49,8%).

En outre, un document reçu à Emedia souligne que cette population sénégalaise est caractérisée par sa jeunesse car plus de 11 millions ont moins de 30 ans, rapporte l'ANSD. Comparativement, les estimations de 2019, rendues publiques en février 2020, révélait que les personnes âgées de moins de 20 ans représentent 52,1% de la population résidente du pays. Du point de vue de la répartition spatiale selon la région administrative, force est de noter que les Sénégalais sont inégalement répartis sur le territoire national. Un peu plus de la moitié, 54,82%, réside en milieu rural, tandis que 45,2% des habitants sont concentrés en milieu urbain dont 23% dans la capitale, Dakar. Alors que Dakar compte 3 millions 835 mille 011 habitants, les régions de Kédougou, avec 190 mille 509 habitants, de Kaffrine, comptant 728 mille 951 habitants, et de Kolda qui totalise 822 mille 003 habitants, demeurent faiblement peuplées, selon la répartition de la population par région selon l'âge et le sexe.

Dans le précédent rapport, la répartition spatiale selon la région administrative mentionnait aussi que près d'un quart de la population réside dans la région de Dakar (23,0%) alors que les régions de Kédougou, Kaffrine, Matam, Sédhiou et Ziguinchor, comptent chacune, moins de 5,0% de la population sénégalaise. Ces rapports annuels qui portent sur l'état et la structure de la population sénégalaise, donnent les statistiques de base sur la structure des cibles des secteurs de la santé, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse, de la famille, etc. au niveau national et par région administrative. Ces données sont issues des projections démographiques réalisées par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie à partir du Recensement Général de la Population, de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage de 2013.