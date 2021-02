Afrique: Oscars 2021 - Deux films africains présélectionnés pour le prix

« L'Homme qui a vendu sa peau » de la Tunisienne Kaouther Ben Hania et « La Nuit des Rois » du Franco-Ivoirien Philippe Lacôte sont les deux longs métrages africains figurant sur la liste de présélection dédiée à la 93e cérémonie des Oscars du meilleur film international.

Avides d'accroitre en performance et en reconnaissance, les productions africaines sont de plus en plus présentes lors des grands festivals internationaux depuis quelques années.

Réalisé par Kaouther Ben Hania et sorti en 2020, « L'Homme qui a vendu sa peau » raconte l'histoire d'un jeune syrien sensible et impulsif « Sam Ali » qui fuit son pays pour le Liban afin d'échapper à la guerre. Pour se rendre en Europe et vivre avec l'amour de sa vie, il accepte de se faire tatouer le dos par l'artiste contemporain le plus sulfureux au monde. En transformant son corps en une prestigieuse œuvre d'art, Sam finira toutefois par découvrir que sa décision s'est faite au prix de sa liberté.

Le deuxième film, « La Nuit des rois », dont l'action se déroule dans la « Maca », l'une des prisons les plus surpeuplées d'Afrique de l'Ouest et la plus célèbre en Côte d'Ivoire, est un film dramatique sanglant doublé d'une réflexion sur le pouvoir politique. Vieillissant et malade, Barbe Noire est un caïd de plus en plus contesté. Pour conserver son pouvoir, il renoue avec le rituel de « Roman », qui consiste à obliger un prisonnier à raconter des histoires durant toute une nuit. Réalisé par Philippe Lacôte, ce film est une coproduction d'entreprises de quatre pays dont la France, la Côte d'Ivoire, le Canada et le Sénégal.

Dans le cadre des Oscars 2021, des sélections dans neuf catégories ont été annoncées par l'Académie des arts et des sciences du cinéma. Il s'agit du long métrage documentaire, du court métrage documentaire, du long métrage international, du maquillage et de la coiffure, de la musique (originale), de la musique (chanson originale), du court métrage d'animation Film, du court métrage en direct et enfin des effets visuels.

S'agissant de la catégorie long métrage international, les films de 93 pays étaient éligibles et seulement 15 d'entre eux ont été présélectionnés, notamment «Quo Vadis, Aida? » de la Bosnie-Herzégovine ; « The Mole Agent » du Chili ; « Charlatan » de la République tchèque ; « Another Round » du Danemark ; « Two of Us » de la France ; « La Llorona » du Guatemala ; « Better Days » de Hong Kong ; « Les enfants du soleil » de l'Iran ; « La nuit des rois » de la Côte d'Ivoire ; « Je ne suis plus là » du Mexique ; « Hope » de la Norvège ; « Collectif » de la Roumanie ; « Chers camarades ! » de la Russie ; « A Sun » de la Taïwan et enfin « L'homme qui a vendu sa peau » de la Tunisie.

Notons que l'Académie des arts et des sciences du cinéma est une communauté mondiale de plus de 9 000 artistes, cinéastes et cadres les plus accomplis du cinéma. En plus de célébrer et de reconnaître l'excellence du 7e art à travers les Oscars, elle soutient un large éventail d'initiatives dans le but de promouvoir l'art et la science du cinéma. Aussi, la programmation publique, la sensibilisation éducative et le prochain Academy Museum of Motion Pictures encore en construction font partie des objectifs de cette communauté. La 93ᵉ cérémonie des Oscars du cinéma se tiendra le 25 avril de cette année au théâtre Dolby de Los Angeles en vue de récompenser les films sortis en 2020.