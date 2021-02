Afrique: Classement FIFA - Le Sénégal garde la tête, le Maroc et le Mali en progrès

Pour la quatrième fois consécutive, l'équipe du Sénégal grade la tête du classement de la place de meilleure nation africaine. C'est à l'issue du premier classement des nations pour l'année 2021 publié ce jeudi par la FIFA. Vainqueur du CHAN 2020, le Maroc et le Mali, finaliste de cette même compétition, ont signé les meilleures progressions dans ce classement.

Le Sénégal a conservé pour la quatrième fois consécutive la place de meilleure nation africaine du classement mondial de février 2021 publié ce jeudi 18 février par la FIFA. « Pour le premier classement mondial FIFA de 2021, un total de 43 matches d'équipes A (dont un disputé en décembre 2020) ont été pris en compte. L'événement le plus important de ces dernières semaines a été le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) avec un total de 32 matches disputés. Ces rencontres ainsi que les 11 matches restants à disputer sont considérés comme des matches amicaux car le CHAN ne comprend que des joueurs évoluant dans les championnats nationaux des pays participant », explique l'instance mondiale dans son site. Sur le classement mondial, le Sénégal qui n'a pas évolué en termes de points par rapport au dernier classement du 10 décembre 2020 reste à la 20e, avec ses 1558 points.

Vainqueur du CHAN, le Maroc gagnent ainsi 2 places au niveau mondial et confortent leur statut de 4e nation africaine derrière le Sénégal (33ème, plus 2), et le Mali (54ème, plus 3), finaliste, signent les meilleures progressions. La Guinée (72ème, plus 1), troisième, et le Congo (90ème, plus 1), quart de finaliste, ont également progressé. Au niveau mondial, aucun changement dans le Top 10 toujours.

La Belgique, la France, le Brésil, l'Angleterre et le Portugal restent aux premières places. Les trois premières équipes, Belgique, France et Brésil, ne sont distantes que de 37 points. Le prochain classement de la Fifa sera rendu le 8 avril. Il tiendra compte des deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021 programmées en fin mars.