Congo-Kinshasa: Gentiny Ngobila promet d'aménager le site agricole de Kingabwa-Nguele

Face aux difficultés rencontrées ces derniers jours dans la pratique de leur métier, les maraîchers et les riziculteurs œuvrant dans le site agricole de Kingabwa-Nguele demandent une aide des autorités urbaines afin de pallier aux différents obstacles qu'ils rencontrent régulièrement.

C'était lors d'une rencontre entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka et une délégation des maraîchers et riziculteurs mardi 16 février 2021, au sein de la salle polyvalente de l'hôtel de ville de Kinshasa où les agriculteurs ont présenté leurs doléances à l'autorité urbaine.

Les nombreuses pluies diluviennes qui se sont récemment abattues sur la capitale de la République Démocratique du Congo ont occasionné des inondations successives qui, à leurs tours, ont complètement détruit les aménagements et l'organisation des sites destinés à l'agriculture. Cette situation a provoqué une perte énorme des récoltes des maraîchers et riziculteurs kinois. C'est suite à cette réalité complexe que ces agriculteurs de Kingabwa-Nguele ont pris l'initiative d'approcher les responsables provinciales, non seulement dans le but de leur faire part de la situation, mais aussi de solliciter leur aide et leur apport concret pour remédier à cette situation afin de leur permettre de poursuivre aisément leurs travaux et de continuer à ravitailler les marchés de la capitale.

Le souci principal de ces maraîchers et riziculteurs est celui de voir leurs sites agricoles être réhabilités et aménagés, afin qu'ils poursuivent facilement la production des aliments visant à nourrir la population congolaise. Selon la présidente des maraîchers de Kingabwa 1, Mme Ida Kasongo, le site agricole de Kingabwa-Nguele comprends 3 chantiers, dont un sur trois seulement a été aménagé. C'est ainsi qu'ils espèrent le soutien de Gentiny Ngobila pour l'aménagement de deux autres chantiers restants.

En guise de réponse aux problèmes posés, le gouverneur de la ville, Gentiny Ngobila Mbaka, a annoncé que le ministre Provincial de l'Agriculture, Ne Kongo Kanza, fera une descente sur terrain pour une étude approfondie de la situation afin de présenter au Gouvernement provincial un état des besoins précis et réel pour la réhabilitation de ce site. Ainsi, pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'agriculture est un secteur prioritaire et non-négligeable pour le développement de la RDC.