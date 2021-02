Congo-Kinshasa: UA - Charles Michel promet l'accompagnement de l'UE à Félix Tshisekedi

Le renforcement et la redynamisation des relations entre l'Union européenne (UE) et l'Union Africaine (UA) étaient au centre des discussions par visioconférence, ce jeudi 18 février 2021 à la Cité de l'Union africaine, entre le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le Président du Conseil Européen, Charles Michel.

La concrétisation des actions de cette coopération dépendra de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. C'est dans cette optique qu'il est envisagé la tenue, au mois de juin ou septembre de l'année en cours, d'un sommet devant statuer sur la problématique de la pandémie à Coronavirus avec, à la clé, la quête des moyens visant son éradication définitive.

Outre son soutien à la RDC dans ses discussions avec les Institutions de Bretton Woods, l'Union européenne entend également s'impliquer, sur le plan bilatéral, dans la réalisation de grands chantiers du mandat du Président Antoine Tshisekedi notamment en ce qui concerne la pacification de l'Est du pays, la gratuité de l'enseignement et la construction des barrages électriques, routes et ponts sur le territoire national.

Une délégation de l'armée Ougandaise reçue par le Chef de l'Etat.

Le Président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience ce jeudi 28 février 2021 à la Cité de l'Union Africaine, une délégation des forces armées ougandaises conduite par le Lieutenant Général Mbadi Mbasu Wilson, Chef d'Etat-major Général adjoint de la Force de défense du peuple ougandais.

Il a été essentiellement question de passer en revue l'état des relations entre les forces armées de la RDC et celles de l'Ouganda. Le Lieutenant Général Mbadi a laissé entendre que cette visite s'inscrivait dans le cadre des échanges périodiques et réciproques entretenus depuis plusieurs années entre les autorités militaires des deux pays.

« Combattre ensemble les forces négatives pour assurer la paix à nos populations reste l'objectif ultime de cette collaboration dans un esprit de défense commune », a déclaré ce haut officier de l'armée ougandaise.