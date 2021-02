Congo-Kinshasa: Un Premier Ministre jeune, il semble...

Jean Michel Sama Lukonde est devenu Premier Ministre à l'âge de 43 ans. Il est considéré comme jeunes. Une bonne frange de la population se retrouve en lui, d'autant plus que plus ou moins 8O% de la population congolaise est composée de la jeunesse. Pour une bonne partie de la population, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a vu juste.

Patrick Muyaya du G13 pense que : « la nomination d'un jeune est une preuve du changement ». Et pourtant jusqu'à la dernière semaine, il n'était pas l'homme le plus attendu. Il vient de remplacer un « vieux ». Il n'est pas un cacique. On ne le connait pas dans le marigot politique comme étant une grande figure. Mais c'est lui que le Président de la République a choisi. Cela sonne déjà l'heure du renouvèlement de la classe politique congolaise.

Par ailleurs, on ne peut pas affirmer que c'est le plus jeune des premiers ministres que la République Démocratique du Congo a connus. Il y en a eu des plus jeunes que lui.

Ne nous focalisons pas sur cet aspect qui risque de nous empêcher d'évoquer ses qualités qui sont à découvrir. Nous lui donnons toutes les chances de réussite, tenant compte de son parcours. Mais ici évitons le triomphalisme car on reconnait le maçon au pied du mur.

L'histoire nous renseigne qu'il est le 6e premier ministre originaire de la Province du Katanga après Moïse Tshombe, Evariste Kimba, Lunda Bululu, Jean Nguz a Karl-i Bond et Sylvestre Ilunga. Du coté âge, il est, par contre l'un des plus âgés en accédant à ce poste. Alors que lui à 43 ans ; Patrice Emery Lumumba avait 35 ans, Léonard Mulamba à 37 ans ; Cyrile Adoula à 40 ans ; Mpinga Kasenda à 40 ans ; Bo-Boliko Lokonda Mihambo à) 41 ans ; Jean Nguz a Karl-i Bond à 42 ans.

Jean Michel Sama Lukonde arrive à une période où l'on a vu défiler les pépés comme Antoine Gizenga ou encore son prédécesseur Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Félix Antoine Tshisekedi vient de siffler la fin de l'époque des dinosaures. Donc « Kisalu me Banda »