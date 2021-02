Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Le Bureau Mboso en tournée auprès des chefs des confessions religieuses

Bien qu'en vacances parlementaires, les Députés membres du Bureau de la Chambre basse du parlement, conduits par Christophe Mboso N'kodia Pwanga, ont entamé une tournée auprès des chefs des confessions religieuses.

Après avoir été chez le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, le Bureau de l'Assemblée nationale a effectué une descente auprès de l'Evêque général Dodo Kamba Israël, représentant légal de l'Eglise de Réveil du Congo (ERC).

Après la rencontre avec le Représentant de l'Eglise de Réveil du Congo, le Président Mboso a signifié à la presse que la présente tournée s'inscrit dans le cadre de proximité prônée lors de la campagne électorale. «Il y a une semaine, nous avons rencontré le Cardinal Monsengwo, en tant qu'ancien Président de l'Assemblée nationale. Nous avons un programme, dans le cadre de la politique de proximité prônée lors de la campagne électorale. Nous avons décidé de rencontrer les représentants légaux de toutes les confessions religieuses reconnues par l'Etat congolais», précise le speaker de l'Assemblée nationale. A l'en croire, la majorité des Congolais sont des croyants, et en tant qu'élus du peuple, ils ont le devoir de défendre les intérêts du peuple en harmonisant aussi les vues avec les Eglises qui sont les partenaires de l'Etat.

«Ici, nous sommes venus rencontrer le responsable légal de l'Eglise de Réveil du Congo pour solliciter ses prières et lui demander de dire à ses fidèles de nous accompagner à travers leurs prières dans ce que l'Assemblée nationale a réalisé comme missions, à savoir de légiférer et contrôler l'action du gouvernement afin que cela se fasse avec amour et dans l'intérêt du peuple congolais. Nous lui avons aussi demandé de prier pour le chef de l'Etat et l'ensemble du peuple congolais, surtout pour que, durant cette période, nos programmes soient inspirés par l'amour, la justice et que le Congo aille de l'avant », a déclaré par ailleurs Christophe Mboso N'kodia.

Pour sa part, l'Evêque général Dodo Kamba a été touché par cette visite du Bureau de l'Assemblée nationale. « C'est une première depuis l'existence de notre regroupement religieux de voir le Président de l'Assemblée nationale et tous les membres de son bureau nous rendre visite. C'est une approche qui est très significative pour nous. Nous disons merci au Président et à tous les membres du bureau pour ce geste d'amour et de fraternité », lâche-t-il d'entrée. "Il nous a demandé, en ce qui nous concerne, de pouvoir porter, dans nos prières, les actions du chef de l'Etat, les activités de l'Assemblée nationale et tout ce qui se passe au pays. C'est déjà un devoir quotidien que nous allons intensifier parce que c'est une demande pressante du Président de l'Assemblée nationale. Nous lui avons garanti notre franche collaboration qui sera plus étroite avec l'Assemblée nationale. De par ce que nous faisons, nous sommes également une assemblée, à notre manière. Nous allons répercuter ce message partout il y a nos églises pour prêter main forte et accompagner cette assemblée qui a su se démarquer dans sa façon de nous approcher".

Après Limete chez le représentant de l'Eglise de réveil, le Bureau Mboso est allé à la rencontre des responsables de l'ECC. Après l'audience, le premier vice-président de l'ECC, Mgr Isdore Nyamuke, à l'absence de Mgr Bokundoa n'a pas manqué de cacher sa satisfaction. « L'Eglise du Christ au Congo est très flattée par cette visite. Rappelez-vous que l'ECC est un partenaire important de l'État. Nous sommes très flattés de voir que le Président de l'Assemblée nationale et tout son bureau venir solliciter notre appui. Et nous avons répondu favorablement et l'ECC reste disponible pour accompagner le bureau de l'Assemblée nationale dans ses efforts de recherche du bien-être de notre population", fait savoir le pasteur.

En gros, le Bureau Mboso compte poursuivre sa tournée dans le cadre de sa politique de proximité.