Algérie: Le Mouvement El-Bina et le Front El-Moustakbal saluent les décisions "importantes" du Président Tebboune

Alger — Le Mouvement El-Bina et le Front El-Moustakbal ont salué vendredi les décisions "importantes" annoncées par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, jeudi dans un discours à la nation, estimant qu'elles "posent véritablement les jalons de la nouvelle Algérie".

Le Mouvement El-Bina a affirmé, dans un communiqué, que le discours du Président Tebboune "renferme des décisions politiques importantes qui augurent d'une véritable réforme en profondeur".

Le parti s'est également félicité de l'hommage rendu par le Président de la République au "Hirak authentique béni" et de l'intérêt accordé à la jeunesse dans le projet de nouvelle Algérie.

Le Front El-Moustakbal a évoqué pour sa part les "décisions courageuses" prises par le Président Tebboune à l'occasion de la Journée nationale du Chahid et du 2e anniversaire du Hirak populaire, dont la dissolution de l'Assemblée populaire nationale (APN), le remaniement ministériel prévu dans les prochaines heures, la grâce en faveur de certains détenus et l'installation de l'Observatoire national de la société civile et du Conseil supérieur de la jeunesse.

Dans son discours à la Nation, jeudi soir, le Président de la République avait annoncé plusieurs décisions importantes et fait état d'autres à venir dans le cadre du changement radical, revendiqué par le Hirak populaire, et ce, à travers des "solutions institutionnelles et pérennes".