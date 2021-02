Gabon: Quand le Copil et le gouvernement n'honorent pas leurs engagements

Le dernier point de presse du gouvernement a révélé sinon accentué les mesures visant à freiner la propagation du covid. Des mesures qui n'ont fait que renforcer la colère des Gabonais.

Qu'avons-nous fait pour mériter un tel sort ? Telle est la question que se posent les Gabonais à l'heure actuelle. Le couvre-feu est ramené à 18h ; et le test doit être brandi pour aller au restaurant. Parlons-en de ce test. Pourquoi est-il payant ? Donc toutes les promesses de protéger le peuple, garantir sa sécurité, favoriser son bien-être n'était que pure mensonge ? Le Gabonais n'a rien, il ne travaille pas mais il doit payer savoir s'il est contaminé ou non.

Monsieur le ministre de la Santé dans toute sa fierté est venu annoncer que l'argent récolté était près d'un milliard de francs et qu'il sert à acheter les tests PCR. Mais le gouvernement fait quoi ? Il n'y a pas d'argent dans les caisses pour acheter ces tests ? Si non expliquez aux Gabonais les 250 milliards débloqués au tout quand le corona est arrivé au Gabon.

Les habits on ne vend plus, consommer on ne peut plus ; bientôt manger on ne pourra plus. Tout ça, parce que le corona. Eux-mêmes en Occident là où tout a commencé apprennent à vivre avec la maladie, prennent des mesures parce qu'ils peuvent s'occuper de leurs gens. Nous ici, on fait du copier-coller.

Voilà le variant britannique est déjà chez nous, il manque le sud-africain et les autres pour en faire une bonne compile. Et le couvre-feu passera à 15h peut-être ou on repassera en confinement total jusqu'à éradication complète de la maladie dans notre pays. Une fois de plus, les Gabonais sont livrés à eux-mêmes car le gouvernement a lamentablement échoué dans sa mission.