Ile Maurice: Avengers-Bar Council - La hache de guerre est enterrée

Ils ne vont plus s'attaquer par médias interposés ou autrement. C'est l'accord auquel les Avengers et le Bar Council sont arrivés ce vendredi 19 février après une rencontre. Un «Ethics Commitee» a aussi été mis sur pied pour régler les différends entre les deux parties.

La rencontre entre les avocats, qui représentent les intérêts de Simla Kistnen et Koomadha Sawmynaden, et Yatin Varma a été modérée par Mes Sanjay Bhuckory, Senior Counsel, et Joy Beeharry. «La réunion a été fructueuse et s'est déroulée dans une atmosphère cordiale», a dit Me Bhuckory.

Ainsi, Mes Rama Valayden, Roshi Bhadain et Yatin Varma ont tenu à rassurer par le biais de cet accord qu'ils vont enterrer la hache de guerre. Ils ont aussi réitéré leur engagement à servir les intérêts de la justice et à défendre les droits et libertés de ceux qui les sollicitent tout en s'alignant sur leur code d'éthique. «Le Bar Council avait des réserves quant à l'attitude de certains membres, mais après cet engagement, l'association est confiante qu'ils vont les respecter», a dit Me Yatin Varma après la réunion.

Après la rencontre, Me Rama Valayden a réaffirmé qu'il est là pour aider à découvrir la vérité, mais un accord a été trouvé. Quant à Me Laksh Rampat, il a affirmé que le groupe d'avocats n'est pas en conflit avec le Bar Council. «Nous n'avions aucune intention de ternir la réputation légale, voire risquer notre toge. Au contraire, nous avons aidé à redorer le blason de la profession», a dit pour sa part Me Shahzaad Mungroo. Me Sanjeev Teeluckdharry a, lui, fait ressortir que le Bar Council a reconnu que le combat du panel est pro bono et que l'initiative pourrait inciter d'autres à suivre le même parcours à l'avenir.