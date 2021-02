Ile Maurice: CCID - Simla Kistnen autorise la police à accéder à ses données bancaires

Simla Kistnen, la veuve de l'ancien activiste du MSM, Soopramanien Kistnen, a été convoquée d'urgence à la Central Criminal Investigation Division (CCID) dans la matinée de ce vendredi 19 février. Elle s'y est rendue en compagnie de Mes Rama Valayden et Samad Golamaully.

Simla Kistnen a déposé des formulaires de consentement pour que la police ait accès à ses données bancaires et aussi auprès d'autres institutions. À la sortie, Me Rama Valayden a fait savoir qu'il a demandé à Heman Jangi d'arrêter Yogida Sawmynaden d'ici lundi. «Au cas contraire, les Avengers envisagent un événement grandiose.» De plus, l'homme de loi a demandé à la police de référer le dossier directement au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) sans passer par une charge provisoire.

Où en est l'enquête sur l'emploi fictif ? Pour rappel, en cour le 15 février dernier, le DPP avait ordonné à la police de boucler l'enquête aujourd'hui. Mais le patron de la CCID, lui, explique qu'il n'a eu aucune communication à ce sujet et qu'il n'en a pas été informé. Mais il affirme que Yogida Sawmynaden sera convoqué la semaine prochaine.

Par ailleurs, concernant la plainte du Dr Kailesh Jagutpal à son encontre, Me Rama Valayden a dit qu'il rendra publics des documents et des photos. «Je le félicite pour sa plainte. Après lui, on s'occupera aussi d'un autre médecin qui n'est pas dans le gouvernement», a déclaré Rama Valayden. Pour rappel, le ministre de la Santé a porté plainte hier contre Me Rama Valayden après que ce dernier a fait état d'irrégularités commises dans un appel d'offres par le ministère dans l'affaire des respirateurs artificiels.