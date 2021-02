Gambie: 644 demandes d'asile par des Gambiens en Allemagne

Le Bureau Fédéral de la Migration et des Refugiés en Allemagne a révélé que 644 demandes d'asile ont été déposées par des citoyens Gambiens en Allemagne en 2020.

Ce chiffre représente les demandes en attente d'examen au cours de cette année. Environ 85 demandes d'asile effectuées par des Gambiens ont été approuvées au cours de l'année passée. Cela représente une hausse de 7% sur le nombre total de demandes approuvées.

Selon cette source officielle, 1216 demandes d'asile de ressortissants Gambiens ont été rejetées et font présentement l'objet d'un appel.

" Le taux de réussite des demandes d'asile ne se situe pas au niveau zéro, et ne l'a jamais été. Cependant, au cours des dernières années, le taux d'approbation des demandes d'asile par des Gambiens est le plus bas de tous les pays africains au sud du Sahara bien qu'ils constituent l'une des communautés les plus croissantes" a déclaré un expert allemand travaillant pour une ONG qui a observé que le taux d'échec enregistré par la Gambie est le plus élevé.

Il est important de noter cependant qu'au-delà du fait que le taux de réussite ne se situe pas au niveau zéro, le nombre de demandes d'asile qui ont été approuvées connait une légère hausse depuis 2016/2017. Cela est en contraste avec la perception allemande qui considère que " La nouvelle démocratie Gambienne mérite d'être protégée et soutenue"- Cela signifie également que l'opinion publique croit de plus en plus que les demandes d'asile sont toujours approuvées bien que la Gambie est aujourd'hui une démocratie à part entière - raison pour laquelle un nombre important de migrants ont fait une demande d'asile dans le pays.