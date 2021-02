Mali: Dopage - Trois mois de suspensions pour Sekou Koita et Mohamed Camara

Testés positifs au dopage en décembre dernier, Sekou Koita et Mohamed Camara ont connu leurs suspensions. La Commission de discipline de l'UEFA a rendu son verdict et les deux internationaux maliens vont être éloignés des pelouses pour trois mois.

Trois mois de suspension de toutes compétitions internationales. Koita et Camara ne pourront pas jouer avec le Red Bull Salzbourg et la sélection malienne pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021.

Sekou Koita et Mohamed Camara aurait pu connaitre une suspension plus lourde. Puisque les règlements indiquent une sanction allant de 2 ans à 4 ans. Elle serait réduite à trois mois en raison des explications données par les joueurs. Selon eux, ils ont pris un médicament sur recommandation du médecin en chef de la sélection du Mali pour pouvoir jouer sans difficulté en altitude. Ceci avant le déplacement des Aigles en Namibie pour le compte de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2021.