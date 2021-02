Cote d'Ivoire: Tolérance 15% de surcharge, formalisation du secteur du transport, Covid-19 - Les transporteurs de poids lourds sensibilisés sur les nouvelles mesures

"Stop surcharge". C'est le slogan de la campagne de sensibilisation des transporteurs des véhicules poids lourds initiée par le Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier et qui a démarré le 17 février, à Attécoubé. Cette campagne lancée par le directeur général du Haut conseil des entreprises de transport routier, Ibrahim Diaby, vise à amener les transporteurs de poids lourds à respecter les charges maximales fixées par les autorités compétentes.

En effet, selon Ibrahim Diaby, dans quelques jours, la tolérance au niveau de la surcharge passera de 20% à 15%. « La surcharge dégrade fortement nos routes, et ça tue ainsi le camion et le conducteur lui-même. C'est pourquoi, à travers le règlement 14 de l'Uemoa, nos pays ont décidé de lutter contre la surcharge. Il nous revient en tant qu'acteurs principaux de ce secteur d'activité de nous approprier cette mesure. Dans quelques jours, on passera à une tolérance de 15% de surcharge contre 20% en ce moment. L'objectif est de parvenir à 0% de surcharge d'ici la fin de cette année », a-t-il déclaré.

Profitant de cette tournée, Ibrahim Diaby a exhorté les transporteurs à sortir de l'informel. Car, a-t-il argué, les transporteurs qui ne se seront pas constitués en entreprise formelle ne pourront pas exercer convenablement, conformément à la nouvelle loi sur le transport adoptée en 2014. Et donc « Il sera bientôt difficile, voire impossible pour les transporteurs non encore constitués en société de renouveler leurs documents de transport. Devenir une entreprise comporte beaucoup d'avantages non seulement pour le transporteur mais aussi pour le conducteur. Il n'y a plus de raison d'hésiter, nous devons tous aller vers le formel », a lancé Ibrahim Diaby. A l'en croire, un peu plus de 60 000 transporteurs sont encore dans l'informel en Côte d'Ivoire.

Dénonçant au passage toutes les formes de tracasseries routières, entre autres les barrages non réglementaires et la violence, et les coûts surélevés des opérations de remorquage, Ibrahim Diaby Ibrahim a rassuré ses interlocuteurs que bientôt les choses s'amélioreront dans le secteur des transports, car « les discussions sont en cours avec les autorités compétentes ».

Le président du Haut conseil a terminé son adresse par un message de sensibilisation au respect des mesures barrières contre la propagation de la Covid-19. La campagne de sensibilisation contre la surcharge se poursuivra à l'intérieur du pays sur une période d'un mois.